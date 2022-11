Andorra deriva 250.000 euros de la reforma de la avenida Teruel para pagar el desfase presupuestario de las fiestas

El Ayuntamiento de Andorra pagará el desfase presupuestario de las fiestas patronales con 250.000 euros que estaban destinados a la reforma de la avenida Teruel. Así se aprobó en pleno esta semana con los votos a favor únicamente de PSOE, PAR y Ciudadanos. Una de las concejales del equipo de gobierno, Esther Peirat (PAR), se desmarcó de sus compañeros por “prudencia” y votó en contra al igual que IU, PP y Elijo Andorra. Los socialistas ya cuentan con todos sus ediles porque este lunes tomó posesión Alba Galve, que ocupaba el segundo puesto en la reserva de la lista del PSOE.

El desfase presupuestario y las contrataciones fuera de plazo se encuentran en la Fiscalía de Teruel. La secretaria municipal del Ayuntamiento ha llevado a la Fiscalía Provincial siete contrataciones de las fiestas patronales de San Macario por si “puede existir algún tipo de responsabilidad” ya que ha apreciado “indicios de irregularidades”. En un informe, la técnico advierte de que hubo “contratación verbal”, un proceder totalmente ilegal; porque “no se siguió el procedimiento establecido” en la Ley de Contratos del Sector Público al contratarse sin crédito y fuera de plazo, pese a las advertencias y los informes negativos de secretaría e intervención siete servicios: cinco orquestas, la actuación de una charanga y las gradas y vallas de las vaquillas.

Los concejales de Izquierda Unida, PP y Elijo Andorra justificaron su voto en contra porque se trata de una cantidad económica muy elevada para pagar actuaciones musicales y espectáculos y por falta de información. Los tres grupos coincidían en que no le ven sentido a que este dinero se quiera destinar a abonar contratos que ahora se encuentran en la Fiscalía de Teruel para ser revisados, ya que por el momento, estando judicializados no se puede proceder a pagar. El alcalde y concejal de Festejos; Joaquín Bielsa; y el concejal Alejo Galve alegaban que es el órgano consultivo el que debe dictar si se pueden y cuándo se pueden pagar esas facturas pendientes de pago y por eso deben tener dinero para poder pagarlas en el momento en el que se dicte por el órgano consultivo.

En la sesión plenaria también se acordó realizar una transferencia de crédito de 125.000 euros de la partida destinada, inicialmente, en los presupuestos a la remodelación de la Avenida Teruel para invertirse en la mejora de otras infraestructuras, como puede ser la inversión en nuevas farolas para reponer aquellas que sufrieron desperfectos en la granizada de julio. El alcalde en funciones, Joaquín Bielsa, también explicó que de la remodelación de la Avenida Teruel, solo se estaba a tiempo de encargar el proyecto, pero no se llegaba a tiempo para su completa ejecución, por ello transfieren el dinero desde esta partida.

Se adjudican las parcelas a la empresa de prefabricados

Port otro lado, en el pleno también se aprobó la adjudicación de tres parcelas de casi 96.000 metros cuadrados a la empresa de prefabricados de madera que quiere instalarse en la localidad, JV20 Forest, SL. La nueva sociedad, formada por varias empresas, quiere comenzar a instalarse este mismo año con un proyecto totalmente independiente de las iniciativas ligadas al cierre de la Central Térmica. La iniciativa prevé que esta nueva industria pueda llegar a contar incluso con un aserradero y una planta de fabricación.

Para obtener las tres parcelas urbanas la empresa se ha comprometido por contrato a crear «al menos uno de los puestos de trabajo el primer año de actividad» e ir incorporando el resto en los siguientes seis años según estipula el pliego de cláusulas de la subasta aprobado en el pleno. Debe crear un mínimo de 95 puestos de trabajo: 33 por la parcela del lote 1, 34 por la del segundo y 28 por la del tercero. Los empleos se deben mantener al menos durante cinco años. El contrato también exige que la inversión sea de más de un millón de euros y que se inicie antes de un año desde la firma del contrato.

Licitación de la externalización de la limpieza viaria

Otro asunto que generó debate fue la licitación de la externalización de la limpieza viaria del municipio. Los pliegos de esta licitación contemplan los diversos servicios que implican los servicios de saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos, los servicios de limpieza y barrido de calles y el servicio de limpieza de pintadas que puedan aparecer en los espacios públicos. El presupuesto base es de 1.430.139 y se contempla una duración cuatro años. En el turno de palabra, el concejal de Elijo Andorra, Antonio Donoso, dijo que su voto sería negativo, ya que estaba en contra de que se privatizara este servicio y que no se mantuviese en el servicio a las trabajadoras que actualmente están cubriendo el servicio. La concejal de Partido Popular, Silvia Quílez, también manifestó que su voto en contra se debía a que desde su grupo se propuso que el Ayuntamiento invirtiese en los medios necesarios para poder dar el servicio internamente, como es la compra de un camión de baldeo, para la limpieza en profundidad de espacios y calles, era una de las enmiendas que desde el PP se habían presentado a los presupuestos y esta enmienda no había sido atendida desde el equipo de gobierno. Quílez añadió, que desde el PP se estaba de acuerdo en reforzar el servicio de limpieza viaria de una forma provisional y se había propuesto en la comisión informativa que el contrato fuese hasta el 2024, no 4 años, como se contempla definitivamente en los pliegos que se votaban ayer. El grupo de Izquierda Unida, se reiteraba su postura en esta cuestión y se mostraba totalmente en contra de la externalización del servicio, insistiendo en que para el grupo la opción hubiese sido la de invertir en el servicio y aumentar la plantilla de personal que se dedique al servicio en lugar de optar por mejorar el servicio contratando una empresa privada.

El portavoz del PSOE, Alejo Galve quiso aclarar que no se va a despedir a nadie de la plantilla municipal y que a través del nuevo contrato de servicio de limpieza viaria se contratará a 5 o 6 personas más, hecho que supone también creación de empleo y se dispondrá de un mejor servicio, que ahora mismo Andorra necesita. Bielsa, para finalizar el debate en este punto, quiso añadir que con los medios que, actualmente dispone el Ayuntamiento, este servicio no se puede realizar como es debido y por ello su externalización y puntualizó que el nuevo servicio incluirá la limpieza de los polígonos, que actualmente no se efectúa o limpieza de residuos difíciles de eliminar como los chicles o las pintadas. También hizo referencia a que la temporalidad del contrato ha sido calculada por una empresa de ingeniería para que este se pueda amortizar. Finalmente, el punto recibió 7 votos a favor, de los concejales del PSOE, PAR y Ciudadanos, y 4 en contra de Elijo Andorra, IU y PP.