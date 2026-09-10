Actualizado 20:43

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 SEP 2026|

Actualizado 20:43

El MITECO fija en 5 años el plazo límite para adjudicar los 937 MW del Nudo Mudéjar de Andorra

Los megavatios podrán dividirse entre diferentes proyectos y el organismo seguirá el orden de presentación, priorizando los empleos a crear. Endesa todavía debe desarrollar 265 megavatios renovables con los que se quedó

Imagen de archivo. Reunión entre alcaldes de Transición Justa y el ITJ en Andorra / C.O.
Imagen de archivo. Reunión entre alcaldes de Transición Justa y el ITJ en Andorra / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli10 09 2026

Comentar

AndorraTransición Ecológica

ActualidadInfraestructuras

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) desveló este jueves el procedimiento que seguirá para adjudicar los 937 megavatios de capacidad del Nudo Mudéjar tras la reducción del proyecto de Endesa. La energía se adjudicará siguiendo el orden de recepción de solicitudes, priorizando los proyectos «más maduros» y que ofrezcan el mayor número de empleos comprometidos por cada MW de capacidad de acceso solicitada.

A diferencia del anterior concurso, en esta ocasión las empresas interesadas no tienen por qué optar al total de la capacidad. Es decir, una iniciativa puede solicitar, por ejemplo, 600 megavatios. El resto de la energía se mantendría disponible para otros proyectos. Lo mismo ocurriría si un proyecto opta a una cantidad de megavatios y, posteriormente, debe recortar los MW por cuestiones medioambientales, una situación que ya se vivió con el caso de Endesa. «Si un proyecto opta, por ejemplo, a 400 megavatios pero después debe recortarse en 100, esa cantidad restante seguirá disponible para otras empresas», concretan fuentes del MITECO.

El organismo ha fijado en un plazo máximo de 5 años para que las empresas puedan presentar iniciativas con las que optar a los megavatios del Nudo, aunque fuentes consultadas confían en que el proceso pueda cerrarse «mucho antes». Sobre todo, teniendo en cuenta que los proyectos seleccionados se tramitarán como preferentes; lo que implica una reducción de los plazos a la mitad, y que recibirán una atención prioritaria por parte de las Administraciones implicadas en los procesos administrativos necesarios para su puesta en marcha.

De hecho, el MITECO ha ideado este proceso con el objetivo de que el proceso de selección se pueda realizar «con la máxima celeridad». De esta forma, se quiere dar ventaja a los proyectos más maduros, que se puedan ejecutar antes, con independencia de que participaran en el Concurso, explican desde el organismo.

En ese sentido, cabe señalar que a partir de hoy y hasta el 22 de septiembre se pueden presentar alegaciones a la orden. A partir de ahí, habrá que esperar que la misma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que las empresas puedan empezar a presentar proyectos. Se calcula que este último trámite podría producirse a inicios de 2027.

Reunión en octubre

Además, dando seguimiento a la reunión celebrada el 15 de junio en Andorra y atendiendo a la propuesta realizada desde el territorio, se constituirá una mesa de trabajo conjunta entre el ITJ, la administración autonómica, los ayuntamientos y los agentes sociales.

El objetivo de este espacio será realizar un seguimiento conjunto de los avances en las distintas medidas de impulso a la zona, incluyendo la capacidad del nudo Mudéjar, la ejecución del Fondo de Transición Justa y de las nuevas medidas de acompañamiento que puedan impulsarse para reforzar la reactivación económica y social del territorio. La primera reunión está prevista para el 1 de octubre.

Beneficios socioeconómicos

La propuesta normativa asegura que las instalaciones para las que se solicite la capacidad de acceso sean relevantes para el territorio, mediante la presentación de un plan socioeconómico que asegure un impacto positivo adicional, análogo al plan que se exigía en el Concurso ya celebrado.

Así, cada MW de potencia de los proyectos deberá comprometer al menos un empleo equivalente a tiempo completo, una persona formada con un mínimo de 60 horas, 2 kW de autoconsumo para usuarios de la zona y 10.000 euros de inversión en la cadena de valor de Teruel, todo ello respaldado por una garantía específica de 120 euros por kW instalado.

El MITECO ya ha recibido el interés de diferentes empresas. Una de las que ha defendido públicamente el interés por presentarse al concurso es la misma que lidera el proyecto Catalina de hidrógeno verde para Andorra, el fondo danés CIP.

Cabe recordar que todo este proceso se produce meses después del recorte del macroproyecto del Nudo por parte de Endesa, la que aun debe desarrollar los 265 megavatios con los que logró quedarse del Nudo tras los cambios medioambientales.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Un hombre es detenido en Andorra tras amenazar a varias personas con un arma simulada

La Policía Local y la Guardia Civil intervienen tras recibir el aviso del 112 y comprobar que se trataba de una réplica de aire comprimido

Comentar

Un hombre es detenido en Andorra tras amenazar a varias personas con un arma simulada

Andorra honra a San Macario con su procesión, dance y bendición de tortas tradicionales

FOTOGALERÍA. La localidad vive a lo grande el día del patrón, una de las jornadas más esperadas en las fiestas andorranas

Comentar

Andorra honra a San Macario con su procesión, dance y bendición de tortas tradicionales

Irene Ciércoles recibe un homenaje del RCD Espanyol y mira ya al Mundial de Pekín

La nadadora fue reconocida por el club de fútbol de sus amores tras su gran Europeo de París y ya figura entre las primeras preseleccionadas por la Federación Española para...

Comentar

Irene Ciércoles recibe un homenaje del RCD Espanyol y mira ya al Mundial de Pekín

Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios

El Gobierno de Aragón destinará 11,5 millones en ampliar el dispositivo en más de 200 profesionales, un 30% más que este verano

Comentar

Aragón destinará 51 millones de euros adicionales a mejorar los servicios de prevención y extinción de incendios

Casi 3.500 agricultores turolenses reciben 9,2 millones de euros para fertilizantes

El PSOE saca pecho de las ayudas impulsadas por el Gobierno de Aragón y critica el voto en contra de Vox y la abstención del PP para impulsar las ayudas

Comentar

Casi 3.500 agricultores turolenses reciben 9,2 millones de euros para fertilizantes

Alcañiz vence al frío y procesiona al Santo Ángel con la colaboración de la Asociación del Cachirulo Teresa Salvo

FOTOGALERÍA. La localidad vive uno de sus días grandes con la celebración del segundo patrón de la capital del Bajo Aragón. La recepción de los Alcañizanos Ausentes ha servido para...

Comentar

Alcañiz vence al frío y procesiona al Santo Ángel con la colaboración de la Asociación del Cachirulo Teresa Salvo
Periódico del Bajo Aragón Histórico