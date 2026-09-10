El MITECO fija en 5 años el plazo límite para adjudicar los 937 MW del Nudo Mudéjar de Andorra

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) desveló este jueves el procedimiento que seguirá para adjudicar los 937 megavatios de capacidad del Nudo Mudéjar tras la reducción del proyecto de Endesa. La energía se adjudicará siguiendo el orden de recepción de solicitudes, priorizando los proyectos «más maduros» y que ofrezcan el mayor número de empleos comprometidos por cada MW de capacidad de acceso solicitada.

A diferencia del anterior concurso, en esta ocasión las empresas interesadas no tienen por qué optar al total de la capacidad. Es decir, una iniciativa puede solicitar, por ejemplo, 600 megavatios. El resto de la energía se mantendría disponible para otros proyectos. Lo mismo ocurriría si un proyecto opta a una cantidad de megavatios y, posteriormente, debe recortar los MW por cuestiones medioambientales, una situación que ya se vivió con el caso de Endesa. «Si un proyecto opta, por ejemplo, a 400 megavatios pero después debe recortarse en 100, esa cantidad restante seguirá disponible para otras empresas», concretan fuentes del MITECO.

El organismo ha fijado en un plazo máximo de 5 años para que las empresas puedan presentar iniciativas con las que optar a los megavatios del Nudo, aunque fuentes consultadas confían en que el proceso pueda cerrarse «mucho antes». Sobre todo, teniendo en cuenta que los proyectos seleccionados se tramitarán como preferentes; lo que implica una reducción de los plazos a la mitad, y que recibirán una atención prioritaria por parte de las Administraciones implicadas en los procesos administrativos necesarios para su puesta en marcha.

De hecho, el MITECO ha ideado este proceso con el objetivo de que el proceso de selección se pueda realizar «con la máxima celeridad». De esta forma, se quiere dar ventaja a los proyectos más maduros, que se puedan ejecutar antes, con independencia de que participaran en el Concurso, explican desde el organismo.

En ese sentido, cabe señalar que a partir de hoy y hasta el 22 de septiembre se pueden presentar alegaciones a la orden. A partir de ahí, habrá que esperar que la misma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que las empresas puedan empezar a presentar proyectos. Se calcula que este último trámite podría producirse a inicios de 2027.

Reunión en octubre

Además, dando seguimiento a la reunión celebrada el 15 de junio en Andorra y atendiendo a la propuesta realizada desde el territorio, se constituirá una mesa de trabajo conjunta entre el ITJ, la administración autonómica, los ayuntamientos y los agentes sociales.

El objetivo de este espacio será realizar un seguimiento conjunto de los avances en las distintas medidas de impulso a la zona, incluyendo la capacidad del nudo Mudéjar, la ejecución del Fondo de Transición Justa y de las nuevas medidas de acompañamiento que puedan impulsarse para reforzar la reactivación económica y social del territorio. La primera reunión está prevista para el 1 de octubre.

Beneficios socioeconómicos

La propuesta normativa asegura que las instalaciones para las que se solicite la capacidad de acceso sean relevantes para el territorio, mediante la presentación de un plan socioeconómico que asegure un impacto positivo adicional, análogo al plan que se exigía en el Concurso ya celebrado.

Así, cada MW de potencia de los proyectos deberá comprometer al menos un empleo equivalente a tiempo completo, una persona formada con un mínimo de 60 horas, 2 kW de autoconsumo para usuarios de la zona y 10.000 euros de inversión en la cadena de valor de Teruel, todo ello respaldado por una garantía específica de 120 euros por kW instalado.

El MITECO ya ha recibido el interés de diferentes empresas. Una de las que ha defendido públicamente el interés por presentarse al concurso es la misma que lidera el proyecto Catalina de hidrógeno verde para Andorra, el fondo danés CIP.

Cabe recordar que todo este proceso se produce meses después del recorte del macroproyecto del Nudo por parte de Endesa, la que aun debe desarrollar los 265 megavatios con los que logró quedarse del Nudo tras los cambios medioambientales.