Nuevo varapalo en Andorra: El MITECO autoriza el Nudo Mudéjar, pero sin placas o aerogeneradores en la Villa Minera

El BOE ha publicado durante esta semana la autorización administrativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para desarrollar parques fotovoltaicos y eólicos dentro del Nudo Mudéjar, promovido por la filial de Endesa dedicada a las energías renovables, Enel Green Power España. En total, siete expedientes con los que se aprueba comenzar a trabajar en tres parques fotovoltaicos y dos eólicos. Ninguno de ellos se contempla dentro del término municipal de Andorra, la localidad más afectada por el cierre de la central de Endesa en 2020 y la que posibilita la evacuación de la energía que se producirá a cuenta de la potencia que dejó de producir la térmica.

Con las resoluciones con las que el BOE ha trabajado esta semana se contemplan, en total, los permisos iniciales para tres parques fotovoltaicos y dos parques eólicos. En concreto, se autoriza la planta fotovoltaica Santa María, con 65,303 MW, en los términos municipales de La Puebla de Híjar, Jatiel, Castelnou, Híjar, Samper de Calanda, Alcañiz y Alcorisa. También se autoriza la planta fotovoltaica Calandrias, con 213,094 MW, en Híjar, Samper de Calanda y Alcañiz. Asimismo, recibe autorización la instalación híbrida formada por la planta fotovoltaica Regallo, de 61,729 MW, y el parque eólico Pitarra, de 45,6 MW, que suman 107,329 MW, en Alcorisa, Calanda y Alcañiz.

En total, el Ministerio autoriza 385,726 MW de nueva potencia renovable, de los que 340,126 MW corresponden a energía fotovoltaica y 45,6 MW a energía eólica. Todo ello, unido a las baterías ya existentes, tiene como resultado los 406 megavatios que anunció Endesa.

Desestimaciones por parte del promotor y el MITECO

Igualmente, los permisos publicados en el BOE confirman la eliminación de la planta fotovoltaica San Martín, de 220 MW; el parque eólico Empeltre, de 173,6 MW; y el sistema de baterías BESS San Martín, de 60,8 MW, previstos en Albalate del Arzobispo, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Alcañiz y Andorra.

Tampoco sale adelante el parque eólico La Plana, de 86,8 MW, previsto en Castelnou, Híjar, Samper de Calanda y Alcañiz. A ellos se suman la fotovoltaica San Macario, de 68,74 MW, y el eólico Ítaca, de 55,8 MW, previstos en Andorra y Alcorisa.

También se retiran la planta fotovoltaica Calanda, de 41,24 MW, y el parque eólico Alcor, de 111,6 MW, en Alcorisa, Andorra, Calanda y Alcañiz. Además, el Ministerio desestima el parque eólico El Castillo, de 111,6 MW, en Híjar, Samper de Calanda y Alcañiz.

Por último, no prosperan la fotovoltaica El Tambor, de 65,3 MW; el parque eólico La Torica, de 48 MW; y el sistema de baterías BESS El Tambor, de 19 MW, previstos en Híjar y Samper de Calanda. En total, quedan fuera 1.062,48 MW de potencia.

Poco compromiso con la zona cero

Desde el Ayuntamiento de Andorra reconocen que el trámite no sorprende y sostienen que es una prueba más de “el poco compromiso que Endesa tiene con Andorra”. Solo uno de los parques hibridados —zona eólica y zona fotovoltaica— estaba proyectado en el término municipal de Andorra. “Ellos han visto más conveniente descartarlo, pero la realidad es que podría haber sido uno de los que se hiciera”, apunta Rafa Guía.

El primer edil reclama el desarrollo del Plan de Acompañamiento. “Entendemos que este se ve reducido porque se reducen los megavatios, pero lo que nosotros pedimos es que se pueda poner en marcha con proyectos industriales inmediatos que puedan llegar a Andorra, que es la zona cero de la Transición Justa”, concluye Guía.

Un proyecto lejos del planteamiento inicial

Inicialmente, Endesa proyectaba para el Nudo Mudéjar 14 parques hibridados entre sí, divididos en 7 proyectos solares fotovoltaicos y 7 eólicos, además de 14 subestaciones eléctricas y 14 líneas aéreas de alta tensión a lo largo de 10 pueblos: Andorra, Alcañiz, Calanda, Alcorisa, Híjar, Albalate del Arzobispo, Samper de Calanda, Castelnou, La Puebla de Híjar y Jatiel.

Endesa también tenía prevista una Milla Verde de la Transición Energética en el perímetro de la central, una plataforma digital para optimizar la cadena logística de empresas del sector agroalimentario en Andorra, así como el impulso del pastoreo de ovejas en las instalaciones de los parques renovables.

La reducción del proyecto que Endesa proyectó llegó motivada por la Declaración de Impacto Ambiental del MITECO, que recortaba el proyecto en casi 900 megavatios. Las reducciones por causas ambientales, sumadas a las desestimaciones impulsadas por el propio promotor, se traducen ahora en los cinco parques —tres fotovoltaicos y dos eólicos— que han pasado el trámite administrativo.

Fuentes de Endesa sostienen que se trata de un paso “muy avanzado”, pero que hay que seguir pasando trámites, entre ellos, el permiso de construcción del complejo. Por el momento no hay plazos para que esto ocurra y reconocen que, hasta ahora, el proceso ha sido “más lento de lo esperado”. Más allá de este primer paso, todavía quedan pendientes la Autorización Administrativa de Construcción, la ejecución de las obras y la Autorización de Explotación.

Propuestas hidrológicas en el pleno de las Cortes de Aragón

Mientras el proceso sigue cumpliendo trámites administrativos, las Cortes de Aragón aprobaron este jueves una proposición no de ley de Vox para reclamar al Gobierno central que los proyectos de elevación de agua del Ebro y las centrales reversibles se tengan en cuenta en la reasignación del concurso del Nudo Mudéjar. La iniciativa salió adelante con los votos de PP, Vox y Aragón-Teruel Existe, mientras que PSOE, CHA e IU votaron en contra.

El texto aprobado insta al Ejecutivo autonómico a reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y al Instituto para la Transición Justa que incluyan una prioridad técnica y social en la reasignación de los 937 megavatios disponibles del Nudo Mudéjar para proyectos hidráulicos y energéticos vinculados a centrales reversibles, generación y almacenamiento mediante la elevación de aguas del Ebro.

La proposición plantea que se consideren prioritarias aquellas actuaciones que combinen la producción y el almacenamiento de energía hidroeléctrica con otras fuentes renovables y con el uso productivo del recurso hídrico en beneficio del sector primario y agroindustrial. Además, defiende que este tipo de proyectos pueden contribuir a consolidar y ampliar los regadíos sociales de la margen derecha del Ebro en Aragón y a dar respuesta a los déficits hídricos estructurales de la cuenca del Guadalope.

El texto también reclama a la Confederación Hidrográfica del Ebro que resuelva el procedimiento de concesión de agua en competencia de proyectos promovido por el Sindicato Central de la Cuenca del río Guadalope, aplicando el orden de preferencia de usos hídricos previsto en la Ley de Aguas, a favor de los regadíos y usos agrarios, así como del almacenamiento hidráulico de energía.