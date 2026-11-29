La jornada electoral de este domingo ha arrancado con normalidad, aunque con las primeras anécdotas del día. En Andorra, la Guardia Civil ha tenido que localizar al presidente y suplente de una mesa electoral, al no personarse. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno, Noelia Herrero, en una nota de prensa. Los implicados se han trasladado hasta el colegio electoral para constituir la mesa y el día ha continuado sin incidencias.

Si los andorranos han tardado en llegar a su puesto, en Albalate del Arzobispo ha pasado lo contrario. El colegio de esta localidad ha sido el primero de la provincia de Teruel en constituir su mesa electoral. En total en Aragón, se han constituido 2.216 mesas de votación entre las tres provincias.

En estas elecciones más de un millón de aragoneses eligen a 13 diputados al Congreso (7 en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel) y a 12 senadores (4 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel). Respecto al sufragio por correo, Correos ha admitido 29.648 votos. Los colegios electorales cerrarán sus puertas hoy a las 20.00.