Un puñado de votos puede cambiar quién representa al territorio aragonés en el Congreso. El PP defiende en Teruel el segundo diputado que logró contra pronóstico en 2023 y que ahora Vox aspira a arrebatarle. Si se cumple el reparto que dibujan los sondeos, los tres escaños de la provincia se repartirían entre PP, PSOE y Vox. Teruel Existe, que fue la candidatura más votada en 2019 y perdió su representación cuatro años después, confía en volver a dar la sorpresa con Tomás Guitarte.

El voto del Bajo Aragón-Caspe contará en otra pugna ajustada. Los sondeos sitúan el último escaño de Zaragoza entre Vox y Frente Amplio, la coalición con la que concurre Chunta Aragonesista y que aspira a conservar el diputado que obtuvo Sumar en 2023. PP y PSOE apuran la campaña con sendas llamadas al voto útil para frenar al bloque contrario y tratando de llegar a las cabeceras comarcales para tener contacto directo con los votantes. Metroscopia prevé una participación de entre el 76% y el 78%, con los dos bloques muy movilizados.

Dónde han votado los candidatos al Congreso

En la jornada electoral, cada candidato al Congreso ha ejercido también su derecho al voto. Alberto Herrero (PP) ha votado en Calanda, Herminio Sancho (PSOE), en Mezquita de Jarque, Tomás Guitarte (Teruel Existe), en Navarrete, y Marina Rodríguez (CHA-Frente Amplio)en el CPI El Espartidero de Santa Isabel (Zaragoza). Vox no ha trasladado ninguna convocatoria a medios.