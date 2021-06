Andorra se crece ante la lluvia y reorganiza unos Premios Simón en los que brillaron ‘Las niñas’

“Estoy muy orgullosa de haber hecho esta película en Aragón, con gente de Aragón y que sea aragonesa. Me quiero acordar del servicio de catering, alojamientos y tantos servicios que empleamos… Porque eso es hacer cine: crear industria. La creamos y me alegro de que haya sido en mi tierra”. Pilar Palomero iniciaba así su último turno de palabra en la gala de los Premios Simón del Cine Aragonés. Seis reconocimientos recibió la película y cuatro de ellos, los recogió ella misma. ‘Las niñas’ lo han conquistado todo desde Berlín hasta Málaga pasando por los Goya. Faltaba Aragón y esta vez sí que han sido profetas en su tierra y con los Simón se cierra una especie de círculo que comenzó con ese rodaje en Zaragoza.

Mejor banda sonora original a Carlos Naya; Mejor actriz a Andrea Fandos –que con 13 años ya tiene dos Premios Simón-, Mejor Vestuario, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Largometraje son los galardones que suma a las vitrinas. “Un premio precioso por la película en la que está inspirado”, añadió en referencia a la estatuilla basada en ‘Simón del desierto’, de Luis Buñuel.

Carlos Naya, Andrea Fandos, Pilar Palomero y Valérie Delpierre parte del equipo de ‘Las niñas’ que recogieron los seis Premios Simón. / B. Severino

En la terna de Mejor Largometraje se las veían dos producciones únicamente: ‘Las niñas’ y ‘Todos para uno’, de David Ilundain quien también acudió a la cita y que rodó en Caspe. No pudo ser el Simón pero la película que protagoniza David Verdaguer está presente en todas las quinielas y no causa indiferencia.

El primer premio en entregarse fue el de Mejor obra por su contribución social. Fue para ‘Otra forma de caminar’ de Laura Torrijos-Bescós, quien agradeció a la ACA la creación de la categoría porque “el cine sirve para reivindicar y quedan muchas cosas por reivindicar”. Los Mejores efectos especiales fueron para Juan Remacha, Paul Lacruz y Javier Toledo; Mejor sonido recayó en José Manuel Herráiz por ‘Nebra, el triunfo de la música’. Mejor dirección artística recayó en Cristina Vílches, Paloma Canónica y Alicia Bayona por ‘Souvenir’. Mejor maquillaje y peluquería fue para Esperanza López y Yolanda Real por ‘La mujer que soñaba con números’, trabajo que también se llevó el de Mejor dirección de producción para Ana Esteban.

El largometraje de Germán Roda, ‘Marcelino, el mejor payaso del mundo’, se llevó tres galardones: Mejor montaje, Mejor fotografía y Mejor documental.

‘En racha’, de Ignacio Estaregui ganó dos Simón: Mejor actor para Saúl Blasco y Mejor documental.

Reacción en tiempo récord y una embajadora encantada y encantadora

La noche comenzó media hora más tarde de lo previsto. Poca demora teniendo en cuenta el laborioso trabajo que hubo tras bambalinas para trasladar absolutamente todo lo preparado en San Macario hasta el Espacio Escénico de la Casa de Cultura. La lluvia torrencial arruinó todas las intenciones de continuar con el plan de celebrar la gala en el parque al aire libre con todo el entorno empapado. Eso obligó a cambiar de ubicación, lo que conllevó una severa restricción de asistentes para cumplir con los aforos de un espacio cerrado.

“Hasta que no pisé Andorra no había escuchado hablar de San Macario y os aseguro que desde hoy no se me va a olvidar en mi vida”, dijo el presidente de la Academia de Cine Aragonés, Jesús Marco, en el inicio de su intervención. El patrón fue mencionado en varias ocasiones a lo largo de la gala donde al final se puso “al mal tiempo buena cara”. Esfuerzo de técnicos de Aragón TV, que lo retransmitieron en directo y más tarde en diferido, sumado al de todo el personal de organización de la Academia, además del municipal, hicieron posible una reubicación en tiempo récord en apenas hora y media.

Autoridades locales, provinciales y autonómicas antes de entrar al Espacio Escénico. / B. Severino

“He estado en los Óscar y en los Goya pero si allí pasa esto, la gala se aplaza… ¡Pero aquí no, aquí ha salido adelante!”, dijo Miriam Díaz-Aroca recogiendo las palabras de Marco para presentarla al aludir al Óscar que recogió por ‘Belle Epoque’ junto al resto del reparto en Hollywood. Expresó su ilusión por ser embajadora, algo que nunca ha sido, del cine aragonés y en un sitio donde recibió “mimos constantemente” desde que bajó del tren en Zaragoza y emprendió viaje a la villa minera. “Seguimos haciendo cultura a pesar de la incultura”, dijo y destacó el papel de la mujer “de cualquier edad” en una profesión con altibajos. “Los premios nos los tenemos que dedicar a nosotros porque esta profesión es muy caprichosa y se sufre mucho cuando no te llaman”, añadió. Sin apagar la sonrisa con la que estuvo toda la gala disfrutando desde la primera fila, se despidió con un “aquí me tenéis de embajadora, a sus pies y su servicio” arrancando un sonoro aplauso.

La cuadrilla de la Ruta en el In memoriam

Los tambores y bombos no podían faltar y una representación de la cuadrilla de la Ruta la mitad debido a los aforos- hizo retumbar el Espacio Escénico. Lo hizo en un momento tan especial como es el In memoriam que en esta ocasión recordaba al célebre músico y compositor turolense Antón García Abril y a Jaime Fontán, jefe de producción de Aragón TV recientemente fallecido a los 52 años. Muchos de los que subieron a recoger sus premios tuvieron sus palabras de recuerdo para quien les acompañó en el inicio de sus proyectos.

Una representación de la cuadrilla de la Ruta puso la banda sonora al In Memoriam por Antón García Abril y Jaime Fontán. / B. Severino

Los tambores salieron entre el premio a Mejor Dirección para Palomero y el Simón de Honor que en esta ocasión recayó en Pedro Aguaviva. El veterano cineasta y fundador de numerosas agrupaciones culturales en torno al cine, no acudió ya que de momento prefiere evitar lugares concurridos pero envió un mensaje y al crítico y miembro de la Tertulia Perdiguer, Roberto Sánchez para recoger el galardón.