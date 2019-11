Andorra se vuelca con su fiesta Íbera

Con ilusión y a pesar del mal tiempo, que sin embargo ha respetado la actividad principal de este sábado- la representación teatral- los andorranos han llenado este sábado las calles para mostrar con orgullo su pasado íbero en la segunda jornada de Lakuerter Íbera.

Lo han hecho en un ambiente cargado de convivencia, en el que los once clanes que ocupan el recinto íbero, habilitado especialmente para la fiesta, han compartido experiencias comunes. No han faltado tampoco las meriendas copiosas, las bebidas y las hogueras que invitaban a los feriantes a recordar el pasado de Andorra del siglo II a. C.

Aunque los caprichos del tiempo han retrasado uno de los actos principales de la jornada, éste finalmente se desarrolló en la Plaza de Toros tras un desfile multitudinario.

Los andorranos integrantes de los diferentes clanes que han recreado poblados de aquellos tiempos seguidos de los figurantes de la “Legión VI Victrix”, representantes de los romanos, recorrieron las calles de Andorra atravesando el icónico mercadillo medieval de la población.

Llegados a la plaza, una voz se ha alzado dando inicio a la representación teatral que rememora uno de los episodios más destacados de su historia íbera: la conquista de Roma.

“Somos íberos, vivimos de lo que la tierra nos da, celebramos la vida y también la muerte, siempre acompañados de nuestros Dioses. Han pasado muchos pueblos por nuestros territorios: los fenicios y su comercio, los griegos y su cultura, los cartagineses y sus promesas de libertad y por último Roma y su conquista. Hoy es un día más en nuestro poblado, a la salida del sol la vida despierta y comienza la jornada en paz, sin saber que las sombras asechan en la oscuridad”.

Con estas palabras ha comenzado la representación que dio lugar a bailes, luchas de gladiadores y actos fúnebres. Ana García la creadora y directora de la obra teatral reivindica la importancia de “poner en valor el pasado”. “Que sigan así las nuevas generaciones”, reclama.

“Hemos representado una parte de la historia íbera, llegó Roma los conquistó pero en el fondo son inconquistables. El pueblo íbero sigue aquí porque somos nosotros”, afirma.