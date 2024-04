Ángel Alcaraz se estrena como San Jorge en el Vencimiento del Dragón de Alcañiz

Ángel Alcaraz ha vivido este martes el que ha descrito como «uno de los días más felices de su vida». Se ha subido como tantas veces a su caballo, Dominó, pero en esta ocasión para ser el máximo protagonista del Vencimiento del Dragón, uno de los actos más importantes y característicos de Alcañiz que se representa cada 23 de abril hace casi tres décadas. Por primera vez se ha enfundado el traje de San Jorge aunque ya tenía experiencia saliendo con la tropa algunos años. Ha sustituido a Juan Pardo, quien ha decidido retirarse por cuestiones de salud después de llevar desde 1998 encarnando al caballero de forma intermitente. El Ayuntamiento ha querido reconocer su labor con un lugar destacado junto al alcalde, Miguel Ángel Estevan.

Se trata de un acto único que se celebra en el Día de San Jorge desde 1996 y que está declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Es un espectáculo singular que simboliza unos valores positivos y que cada año atrae a más visitantes por lo que ahora el Ayuntamiento trabaja para que llegue a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional. Como escribió el escritor y periodista alcañizano Darío Vidal, es una parábola de la eterna lucha del bien, San Jorge, contra el mal representado por un dragón.

En esta lucha no se pretende herir con una espada sino convencer con el amor representado con un ramillete de flores silvestres. El caballero ha vencido al malvado dragón no con una espada sino con un ramillete de flores que simboliza el bien, la bondad y la tolerancia. No obstante, este año el ramillete tan solo ha rozado al Dragón aunque aún así ha caído en la plaza. La otra anécdota es que al final de la representación el caballo ha perdido un calzo. «Ha visibilizado lo complicado de este acto, depende de cómo te coja la pérdida de un calzo puede suponer una caída», ha explicado Alcaraz, de 57 años. Es natural de Ciudad Real pero su profesión, guardia civil, le trajo a Alcañiz hace 35 años, donde ha formado su familia. En la plaza estuvo acompañado por siete jinetes a caballo. Antes tuvieron protagonismo en la plaza los caballeros Calatravos y las danzantes con sus bailes.

Después de derrotar al Dragón, San Jorge ha entregado un ejemplar de El Quijote al alcalde para que lo recibiera el mejor expediente del año pasado, la joven Iris Pérez Ginés, quien sobresale académicamente además de como jotera en la televisión.

Iris Pérez recibiendo el ejemplar de El Quijote de manos del alcalde y junto a Juan Pardo / L. Castel

Esta recreación, coordinada por el área de Festejos, es posible gracias a la participación de alrededor de 200 voluntarios entre caballeros, danzantes, dragoneros, banda de música, coral, personal de limpieza, brigada y otros colaboradores. El acto se ha complementado durante toda la mañana con los tradicionales puestos de libros y flores de librerías y de asociaciones y entidades locales junto al antiguo Mercado. Después ha salido la comparsa de gigantes y cabezudos, quienes han hecho las delicias de los más pequeños.

Puestos de flores y libros en el entorno del antiguo Mercado / L. Castel

La jornada festiva ha seguido en el Recinto Ferial, que este año sustituye al tradicional emplazamiento de la ribera del Guadalope debido al viento. A partir del mediodía se ha repartido una judiada popular y después ha continuado la programación con las actuaciones musicales de Tente, Tributo Total y Via Goliman por el VI Sólido Festival.

La actividad continuará el fin de semana. El mercado medieval se desplegará el 27 y 28 de abril para cerrar el mes.