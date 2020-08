Ángel Orensanz: «La jota es, de cierto modo, Aragón: armonía, sobriedad, elocuencia y música»

¿Cómo surge el monumento a la Jota de Albalate?

En mis viajes de París a Zaragoza, conocí a Demetrio Galán Bergua, así como a gran parte de la vida intelectual de la ciudad, críticos de arte… Pero me llamó mucho la atención Demetrio Galán Bergua, que era entonces presidente de la Jota. Le caracterizaba mucho ese grado de respeto hacia la jota, y cultivaba la historia aragonesa. A mí me sedujo mucho esa manera de pensar de la jota, porque de alguna manera es Aragón mismo. Simboliza, cómo diría…, el espíritu externo pero perfecto de armonía, de sobriedad y de música a la vez. Más tarde, Alfonso Zapater me habló de hacer un monumento a la jota, porque su padre era un bailador muy conocido. Empezamos la idea de hacer el primero de España, de Aragón, en Albalate del Arzobispo.

¿Sabía que esa plaza se conoce ahora como ‘la de la Jota’?

En el arte todo parece estar interconectado... ¿Con qué conecta el monumento a la Jota de Albalate?

¡Ajá! ¡Sí! Fue en un momento muy difícil de producción de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo tenían que hacer cuatro escultores de Madrid y cuatro de Barcelona y no se ponían de acuerdo. Llevado por el desarrollo de la obra, puesto que era una de las más importantes del momento, yo aparecí por allí. Me dijeron: «A ver qué llevas por tú ahí, ¿Qué libros?, ¿qué imágenes? Porque los escultores no nos ponemos de acuerdo…». Y entonces vio unas hojas de un catálogo y estaba impreso en ellas el pedestal del monumento de Albalate del Arzobispo, y dijo: «Esto es lo que tenemos que hacer» y lo marcó con una equis. Yo había llevado un boceto, pero fíjate cómo es la vida de sorprendente. Dijo: «No. Haremos esto que está aquí en el libro, muéstralo a los arquitectos». Esa era una obra que suponía un riesgo enorme, porque era algo muy grande y además debía estar en refractario. Y la hice en Zaragoza, en una fábrica que ya no existe… Esa compañía me dijo que lo podían hacer perfectamente, y ha sido lo que ha hecho que gran parte de mis obras hayan salido de la capital aragonesa.

Todas mis obras han tenido tal comunicación… mucha vinculación, como pasó con la Autónoma de Barcelona y un pedestal tan humilde en un sitio tan sencillo. Es alarmante muchas veces la vida: tan difícil por algunos lados y tan amable por otros. Es decir, uno puede vivir muchos años pero ha dejado de vivir otras cosas… Pero el arte hay que vivirlo. Yo tengo ese entusiasmo, esa dinámica, he podido vivir en muchos países y conocer a todos los críticos del mundo. Me he satisfecho de mi vida mucho y produzco muchísimo porque a la gente también le encanta. Y sí, el arte debe manifestar una comunicación con el público. La mejor música, la mejor obra de teatro, la mejor obra de creación, en la pintura… es volver a poner en el escenario esta presencia creadora de un nuevo valor que exprese lo auténtico, lo artístico y lo comunitario en cuanto que sirve para avanzar estéticamente y animar y establecer un diálogo con el público, siempre artístico, siempre social…