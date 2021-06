Toño Saz: «Cualquier iniciativa que Teruel Existe impulse va a ser beneficiosa para todo Aragón»

Teruel Existe no deja de dar noticias...

También se dio a conocer recientemente que Teruel Existe concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales. ¿De qué manera se entiende esto?

¿Cómo se llega a esa decisión?

¿Qué podría implicar para Aragón y sus pueblos la entrada de Teruel Existe en los diferentes gobiernos?

Por delante queda mucho trabajo hasta las autonómicas. Hay que, por ejemplo, conformar listas. ¿Será también una tarea colectiva?

Desde el principio en Teruel Existe lo importante es el proyecto, no las caras. Las caras acompañarán al proyecto y trabajarán en él, pero no son lo más importante. Tendremos que hacer como hemos hecho ya con el documento del Modelo de Desarrollo de la España Vaciada: en él hemos trabajado 65 plataformas y 140 personas. Entiendo que en el proyecto de Teruel Existe para las autonómicas va a estar presente ese proceso de cocreación. Tienen que estar representados todos los territorios, y para ello tienen que participar todos los territorios. A partir de ahí, en este camino de 2 años, ya irán apareciendo esas caras que lideren, pero nosotros queremos darle fuerza al proyecto.

Este nuevo paso va a obligar a Teruel Existe a posicionarse sobre muchos asuntos...

Evidentemente nos vamos a tener que posicionar, pero como lo hemos hecho hasta ahora, debatiendo las cosas asambleariamente y no fruto de una votación. Las decisiones han sido siempre fruto del consenso. Nos están exigiendo en múltiples ocasiones que nos definamos en este tipo de temas a los que te refieres. Ahora mismo vemos, por ejemplo, con el tema de los indultos, que ni dentro del PSOE están de acuerdo en una decisión. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en los partidos políticos se toma una decisión arriba y es la que se traslada hacia abajo, y se tiene y se debe de acatar. Sin embargo, en Teruel Existe los temas a debate se exponen en la asamblea, se llega a un consenso, y de ese consenso sale la decisión o la acción a tomar. Aquí no se acata lo que se decide arriba, aquí se debate abajo y se llega al consenso.

¿Pueden los vecinos de Huesca y Zaragoza no sentirse identificados con Teruel Existe?

Incluso en la misma provincia de Teruel. Ha sido como una mancha de aceite que se ha ido extendiendo. Cierto es que esto nació en Teruel capital y fue llegando a las comarcas del Jiloca, Cuencas Mineras y está llegando al Bajo Aragón, Bajo Martín, Matarraña… Esto se está desparramando porque los conceptos son muy válidos, los problemas son muy similares. No hace mucho estuve en la zona de Daroca y allí me decían que se parecían más a la zona del Jiloca que a Zaragoza capital. Con el Modelo de Desarrollo, había gente de Zamora que nos decía: «Yo me siento de Zamora Existe». ¿Por qué? Porque ese «existe» conlleva un montón de cosas que hace que la gente se sienta identificada. Creo que al trasladar las problemáticas que nos afectan a las provincias de Huesca y Zaragoza nos daremos cuenta de que esos problemas y las medidas que se puedan aplicar para solucionarlos son las mismas.

Buscar los puntos de unión y no las diferencias...

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar por parte del resto de partidos políticos...

Pasemos a hablar del documento que se presentó recientemente en el Congreso de los Diputados. Una hoja de ruta con 101 medidas para conformar el modelo de Desarrollo de la España Vaciada. ¿Qué destacaría?

La mayoría de las medias que se proponen se podrían poner en marcha mañana mismo. Sí que es cierto que muchas de ellas deberían de tener una continuidad en el tiempo porque son a largo plazo. Entendemos que ha habido un montón de años en los que nos hemos dedicado a hacer estudios y análisis, y hemos consumido un tiempo que no deberíamos haber perdido en eso, sino que lo deberíamos de haber utilizado en aplicar medidas. Comenté el día de la presentación que a algunos pueblos no les queda mucho. Sabemos que este modelo no es la solución a absolutamente todo, pero tiene que formar parte de esa solución. Y podemos empezar por aquí. No debemos esperar más.