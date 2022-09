Se aplaza el concurso de ideas para reformar el parque de la avenida Aragón de Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz apoyará el rodaje y promoción de la película ‘Tierra Baja’ con 40.000 euros, una financiación a la que se suman 10.000 euros de la Comarca del Bajo Aragón. El Consistorio aportará este apoyo en dos anualidades y una parte del mismo se detraerá de la partida de Estudios Técnicos de Parques y Jardines. Este punto, que se incluyó de urgencia en el pleno ordinario de este martes donde se trató además la disminución de la deuda municipal, salió adelante aunque contó con la abstención del PP y con el voto en contra del PAR. Ambos portavoces consideran que «las formas» no son las adecuadas.

Uno de los objetivos del Ayuntamiento para la próxima legislatura es abordar la reforma por completo de la zona de juegos del parque de la avenida, donde no se descarta añadir un parquin subterráneo. Este objetivo se mantiene. Respecto a la partida debatida en el pleno, el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Javier Baigorri, aclara que esta modificación implica el aplazamiento de la convocatoria del concurso de ideas que estaba previsto convocar este año para elegir la propuesta sobre la que hacer la renovación. «Se aplaza el concurso pero no estamos hablando del mantenimiento y limpieza diaria«, apunta. «De hecho, Parques y Jardines es de las áreas que más ha aumentado su partida», señaló.

Este punto contó con el apoyo de PSOE, IU-Ganar y Ciudadanos, pero desde PP y PAR en la oposición consideran que esta modalidad de patrocinio no es la adecuada. «Estoy segura de que si cualquiera de los dos están en el gobierno y se presenta un proyecto de esta magnitud, no dejarían de apoyarlo», reflexionó la portavoz de IU-Ganar, María Milián. «Estamos a favor de proyectar la ciudad pero hay otras partidas que no sea Parques y Jardines y respecto a esta película no sabemos dónde se va a rodar exactamente, solo que hay una exministra detrás, hay desinformación y no estamos de acuerdo y hemos votado en contra», dijo el portavoz del PAR, Eduardo Orrios. Argumentación con el que coincide el portavoz popular, que considera que es un sistema de dar ayudas con nombre y apellido. «Se ha hecho deprisa y corriendo. Vamos a investigar qué relaciones hay personales entre el señor alcalde y este proyecto. Somos partido con responsabilidad de gobierno y por eso nos abstenemos, porque las formas no son las correctas», dijo.