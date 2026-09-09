APUDEPA reclama la revisión de la licencia municipal de demolición de la Central Térmica de Escucha junto con «medidas cautelares»

La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) ha presentado este lunes dos denuncias ante el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel y la Dirección General de Patrimonio Cultural para que se revise la licencia de demolición de la Central Térmica de Escucha, concedida por el Ayuntamiento, en junio de 2026. La asociación busca así promover la conservación de este enclave, de igual modo que la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, que aprobó ese mismo día una iniciativa de Aragón-Teruel Existe para la reutilización y puesta en valor de la central.

Las denuncias de APUDEPA se respaldan en la inclusión de la Central Térmica dentro del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Plan General de Ordenación Urbana de Escucha, como inmueble de interés arquitectónico con nivel de protección estructural. Además, se recogen actuaciones como la conservación, consolidación y rehabilitación, mientras que establece una condición específica para la demolición.

Evitar el derribo

La asociación ha solicitado que se compruebe si la licencia municipal y el expediente que la sustenta se ajustan a las determinaciones del planeamiento y a la normativa patrimonial aplicable. La entidad también ha reclamado la adopción de medidas cautelares mientras se analiza la situación, al considerar que una posible demolición tendría carácter irreversible.

La presidenta de APUDEPA, Belén Boloqui, ha explicado que la asociación conoció la existencia de la ficha de protección durante unas jornadas sobre la central celebradas en Escucha y Aliaga. “Si tiene una protección, evidentemente lo primero que nos preguntamos es de dónde salió esa demolición”, ha señalado.

La organización ha pedido que los organismos competentes revisen el expediente y determinen el alcance de la protección del inmueble. “Que investiguen el Consejo de Urbanismo y la Dirección General de Patrimonio, después se tendrán que pronunciar”, ha afirmado Boloqui.

Patrimonio industrial de las Cuencas Mineras

Más allá del procedimiento administrativo, APUDEPA ha defendido la conservación del complejo como parte del patrimonio industrial de las Cuencas Mineras y ha planteado que pueda estudiarse su reutilización con fines culturales o divulgativos. Por ello, han aplaudido también la iniciativa aprobada en la Comisión competente del parlamento aragonés.

“Se tiene que salvar porque tiene elementos patrimoniales únicos, además en este caso se conservan los bienes materiales interiores”, ha explicado la presidenta de la asociación, que también ha destacado la relación de la instalación con la historia social y laboral de Escucha. “Es un proceso que la sociedad de Escucha vivió aportando su fuerza de trabajo”, ha señalado Boloqui, quien ha defendido la importancia de conservar elementos que permitan conocer el pasado industrial del territorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Escucha no ha hecho declaraciones sobre las denuncias presentadas por APUDEPA.