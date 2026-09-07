Unanimidad en las Cortes de Aragón para estudiar alternativas de conservación de la central térmica de Escucha

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario del Parlamento aragonés ha aprobado por unanimidad "estudiar alternativas de conservación, reutilización y puesta en valor de la central térmica de Escucha". La sesión de este lunes ha aprobado también "desarrollar, en paralelo, una estrategia de valorización del patrimonio industrial e iniciativas de desarrollo de turismo cultural de las Cuencas Mineras". Esto incluye la integración de la central térmica de Escucha en "un posible itinerario o conjunto de recursos vinculados" a la memoria del carbón y la transición energética.

La iniciativa presentada por Aragón-Teruel Existe incluía otros puntos para adoptar las medidas jurídicas y técnicas necesarias para oponerse a la demolición total. El documento pedía declarar la instalación como Bien de Interés Cultural y la suspensión de las licencias municipales de obras y actividades que puedan afectar al inmueble. Estos puntos no han salido adelante tras contar con el voto en contra de PP y Vox, y la abstención del PSOE. Este grupo, además, ha propuesto una enmienda in voce de adición de un punto relativo a que "el Gobierno de Aragón se implique en la gestión de titularidad y labores de conservación, rehabilitación y mantenimiento desde el punto de vista administrativo, jurídico y económico". La enmienda ha sido aceptada, pero no ha salido adelante en votación tras contar con el voto en contra de PP y Vox.

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha presentado la iniciativa con la defensa de que la central térmica de Escucha constituye uno de los principales exponentes del patrimonio industrial de Aragón vinculado a la minería del carbón y a la producción de energía eléctrica en la comarca de las Cuencas Mineras. Siendo, ha recordado, "durante décadas un elemento clave del desarrollo económico y social". Guitarte ha lamentado que Repsol, la empresa propietaria, haya recibido licencia de obras para proceder al derribo inmediato de la central. "La demolición supondría la pérdida de un conjunto de patrimonio industrial con alto valor histórico, etnográfico e identitario", ha señalado Guitarte.

Por parte del PP, Silvia Casas ha criticado que Aragón-Teruel Existe "plantea proyectos muy ambiciosos, exige responsabilidades a los demás y guarda silencio cuando se habla de financiación". Ha destacado que los recursos son limitados, y ha añadido que "es importante presentar cuánto cuesta la ejecución del proyecto".

Darío Villagrasa, del PSOE, ha manifestado su conformidad pero ha manifestado que existen cuestiones desde el punto de vista jurídico que dirimir antes de tomar posiciones. "Creemos que la única manera de que la central se pueda preservar desde el punto de vista patrimonial es que el Gobierno de Aragón se implique en la titularidad", ha demandado Villagrasa.

El diputado de Vox Carlos Andreu ha afirmado que el deseo es que la central "vuelva a servir a Escucha", y ha reivindicado que "cada euro que se invierta debe generar empleo, actividad y riqueza local. "El patrimonio no se protege con propaganda sino con un proyecto que genere futuro", ha concluido Andreu.

Desde CHA, Mary Carmen Bozal ha destacado que la central térmica de Escucha es un conjunto que explica una parte fundamental de la historia económica, social y laboral de la provincia de Teruel. "Pertenece a su propia alma", ha señalado, a la vez que ha reconocido que "nos preocupa la incertidumbre sobre el futuro del complejo".