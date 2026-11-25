El Gobierno de Aragón ha destacado este miércoles desde Alcorisa su apuesta por la internacionalización de las empresas aragonesas. El Departamento de Economía, Competitividad y Empleo destinará más de 4,1 millones de euros al conjunto de las políticas de internacionalización, mientras que la transferencia a Aragón Exterior (AREX) se elevará hasta 3,2 millones de euros. Se trata de la cifra más elevada de su historia reciente, más del doble que en 2024 y 2025.

Los datos han sido trasladados por la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, quien ha visitado las instalaciones de FAVEKER en Alcorisa. Tras el recorrido, ha valorado a la empresa como «un buen ejemplo de la industria aragonesa que queremos impulsar: arraigada al territorio, innovadora, competitiva y con capacidad para vender sus productos en cualquier parte del mundo».

La consejera ha subrayado el «refuerzo» que contemplan los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2027 para facilitar la salida al exterior de las empresas de la comunidad. Al respecto, Valle ha afirmado que «queremos más empresas aragonesas capaces de competir en todo tipo de mercados y, sobre todo, queremos que ninguna empresa con capacidad para crecer fuera deje de hacerlo por falta de apoyo o acompañamiento».

Desde la consejería destacan que los Presupuestos de 2027 incorporan además una nueva línea de ayudas directas a empresas dotada con 250.000 euros para apoyar procesos de internacionalización vinculados a inversiones en digitalización, automatización y mejora de la competitividad, con especial atención a las pymes.

Para la consejera, la planta de Alcorisa representa también la capacidad de la industria para generar actividad económica desde el territorio y proyectarse internacionalmente. «La internacionalización no significa deslocalizarse, sino todo lo contrario: significa hacer más fuertes nuestras empresas aquí para que puedan competir fuera. Desde Alcorisa se fabrican soluciones que llegan a más de 100 países», ha concluido.