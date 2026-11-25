El Ayuntamiento de Alcañiz convoca una línea de ayudas a las cooperativas agrarias con sede en el término municipal de Alcañiz, incluidas las pedanías de Valmuel y Puigmoreno. El importe total de la partida presupuestaria destinada a estas subvenciones es de 13.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 9 de diciembre.

Los destinatarios de las subvenciones son las cooperativas agrarias cuyo domicilio social o centro de trabajo se ubique en el término municipal de Alcañiz. La finalidad de las ayudas es sostener el tejido asociativo agrario, contribuir a la financiación de sus gastos corrientes de funcionamiento o gastos corrientes extraordinarios, fomentar la modernización del sector primario y consolidar el empleo local y la cohesión territorial.

Ayudas en dos tramos

El primer tramo es de 6.500 euros y se distribuirá a partes iguales entre todas las entidades cooperativas que resulten beneficiarias. El segundo tramo, también de 6.500 euros, se divide en dos subcategorías: la primera es para cooperativas hasta 500 socios y tiene una dotación máxima de 2.250 euros a distribuir proporcionalmente según el número de socios; y la segunda es para cooperativas de más de 500 socios, cuya dotación máxima de 4.250 euros se distribuirá proporcionalmente según el número de asociados. Además, se fija un límite máximo de subvención de 5.500 € para entidades de hasta 500 socios, y de 7.500 € para entidades de más de 500 socios.

El Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) publicó este lunes el extracto de la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Hay 10 días hábiles tras la citada publicación en el BOPTE, que finalizan el 9 de diciembre.