El asesor de Teruel Existe David L.P. (prefiere no dar su nombre completo tras recibir amenazas por redes sociales) ha denunciado las declaraciones realizadas por el candidato de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel, Daniel Alda, en una entrevista publicada este martes en LA COMARCA. A través de una carta remitida a la dirección de este medio, el asesor desmiente las afirmaciones del candidato sobre su supuesto parentesco con Tomás Guitarte y las acusaciones vertidas acerca de su trayectoria académica y profesional.

Durante la entrevista, Alda aseguró que un supuesto sobrino de Guitarte había comenzado a trabajar en el Parlamento de Aragón antes de finalizar sus estudios universitarios «por ser quien era». Unas declaraciones en las que el jóven se ha dado por aludido y que considera un ataque directo a su capacidad y dignidad profesional. «Ni soy sobrino suyo, ni de su mujer, ni de ningún otro miembro de su familia. No tengo ningún parentesco, ni cercano ni lejano, con el señor Guitarte», afirma tajantemente en su escrito.

En cuanto a su formación académica, el asesor también desmiente las afirmaciones del candidato de Vox. LA COMARCA ha tenido acceso a sus títulos universitarios, que acreditan que finalizó sus estudios de Sociología y Ciencias Políticas de la Administración Pública en 2022, un año antes de que Teruel Existe obtuviera representación en las Cortes de Aragón. «A no ser que haya inventado los viajes en el tiempo, lo veo algo imposible», ironiza y reivindica su cualificación profesional y señala que cuenta, además, con un máster en la Unión Europea y habla cuatro idiomas. El asesor lamenta que el candidato de Vox ponga en entredicho sus méritos profesionales al atribuir su contratación a un parentesco que niega rotundamente.

Fuentes de Vox admiten el error al atribuirle un cargo como asesor parlamentario antes de haber concluido la carrera. Sin embargo, mantienen que ya trabajaba en como asesor de la formación política en el 2022. A este respecto, el asesor confirma en su red social LinkedIn su relación laboral con el partido desde febrero de 2022 hasta la actualidad. En una primera etapa (febrero de 2022 hasta agosto de 2023) como asesor político y desde entonces como asesor parlamentario. Teruel Existe defiende que el primer periodo se corresponde con prácticas curriculares y extracurriculares y que a partir de septiembre empezó a trabajar con un contrato con jornada parcial a distancia porque «estaba en Alemania». Desde Vox añaden que Teruel Existe cuenta en su estructura con «el sobrino de Tomás Guitarte y una persona muy cercana a Pilar Buj».

La relación entre el asesor y el candidato ha sido tensa desde el inicio de la campaña electoral. Durante los primeros días y tras una de los primeros actos de Vox en la capital provincial el cargon de Teruel Exite publicó un mensaje en la red social 'X' en el que se podía leer ‘Luego dicen que no quieren inmigrantes, pero ahí están enseñando Teruel a uno’ en relación al origen madrileño del candidato.