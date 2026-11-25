La Diputación de Teruel ha aprobado este miércoles su presupuesto para 2027, que asciende a 103.641.677,96 euros con las cuentas del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Turolenses y las cifras provisionales de la sociedad mercantil Prensa de Teruel, lo que supone un incremento del 1,51 % respecto a las previsiones iniciales de 2026.

Las cuentas han salido adelante con los votos a favor de los diputados del equipo de gobierno - PP, Teruel Existe y PAR - y abstención de los diputados del PSOE. Por tercera vez consecutiva el Presupuesto 2027 va a ser aprobado en tiempo y forma, dando, por una parte, cumplimiento al mandato dado por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que obliga a que la aprobación definitiva del Presupuesto General habrá que realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse, y por otra, facilitando la gestión del gasto desde el primer día del año 2027, destacan desde la institución.

El objetivo de este presupuesto es asegurar la igualdad de oportunidades para todos los turoneses, a través de la generación de empleo en los 236 municipios del territorio, reforzando las ayudas directas a los municipios, el impulso a la conectividad viaria esencial para la dinamización económica y la generación de actividad en aras a luchar contra la despoblación, y la ayuda a los colectivos más vulnerables a través de subvenciones a entidades sociales y ayudas económicas directas e indirectas para autónomos y los sectores económicos más perjudicados.

La creación de empleo en el medio rural, y las inversiones, centran el grueso inversor para 2027. La mejora de las carreteras provinciales, el apoyo a sus finanzas y gastos corrientes a través del Plan de Concertación Municipal; de la Caja de Cooperación, y la potenciación de los productos agroalimentarios de Teruel, son los principales programas que potenciará este presupuesto.

En la sesión ha tomado posesión como diputado el alcalde de Libros Raúl Arana, en el grupo del Partido Popular, en sustitución de Miguel Ángel Navarro que dejó su acta en el último pleno tras tomar posesión como diputado en las Cortes de Aragón. Arana asumirá las delegaciones de Agricultura y Ganadería y el nuevo portavoz del PP en el pleno será Juan Carlos Cruzado, con Miguel Iranzo como suplente.

Dentro del orden del día también se han aprobado diversas medidas de recursos humanos de la plantilla de la Diputación de Teruel así como del Instituto de Estudios Turolenses y Diario de Teruel, y también en el área económica. Entre ellos figura el pliego de condiciones del concurso para la gestión del ciclo integral del agua, cuyo objetivo es garantizar la prestación del servicio en los municipios a partir del 15 de mayo.

También ha salido adelante la aprobación del expediente de adjudicación del contrato de servicios de desarrollo de actuaciones técnicas, materiales y operativas vinculadas al ciclo integral del agua para municipios de la provincia de Teruel de menos de 20.000 habitantes.

Proposiciones

En el apartado de proposiciones de los grupos, se ha debatido una de Teruel existe para reforzar la sanidad pública en la provincia de Teruel y frenar la externalización sistemática de servicios sanitarios a empresas privadas. El Partido Popular ha rechazado la propuesta, al igual que el PAR, mientras que el PSOE y Teruel Existe han votado a favor. Por ello, no ha salido adelante.

A continuación los grupos han abordado la proposición también de Teruel Existe para exigir el compromiso rotundo y urgente del próximo Gobierno de España con las infraestructuras pendientes de la provincia de Teruel. El PP y el PAR han votado en contra de esta segunda moción, mientras que el PSOE y TE han votado a favor, siendo rechazada la propuesta.

La última en debatirse ha sido la del PSOE para impulsar la ejecución y financiación de los anillos de prevención frente a incendios forestales en la provincia de Teruel. No ha salido adelante dado los votos en contra de PAR, PP y TE. También se ha aprobado una declaración institucional, impulsada por la FAMCP, con motivo del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.