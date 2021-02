Aragón cubre plazas de médico rural con residentes de último curso

Residentes del último curso de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria accederán por primera vez y de forma voluntaria a las plazas de difícil cobertura de médico de familia en el medio rural aragonés. Esta es la solución por la que ha optado el Gobierno de Aragón ante la falta de médicos interesados en los puestos considerados «más sensibles» aunque algunos de ellos son para las zonas básicas de localidades medias de Aragón como Alcañiz, Fraga o Tarazona. Para intentar dar continuidad a estos puestos de trabajo, DGA ofrecerá a los jóvenes una interinidad una vez terminen la residencia.

Se ha ofertado a los residentes 15 plazas de las 53 vacantes que quedaron en el llamamiento centralizado que tuvo lugar a principios de febrero. Tres de ellas en el Bajo Aragón histórico de las que se han cubierto dos: la de médico de familia en el consultorio de La Iglesuela del Cid y una de las dos de atención continuada para la zona básica de Alcañiz (médicos MAC que pueden trabajar de mañana, tarde o noche en los distintos municipios de la zona).

Es la primera vez que el ejecutivo autonómico echa mano de los residentes en Atención Primaria pero no en los hospitales. En los momentos más complicados de la pandemia también se contrató a estudiantes de especialidades para las ucis.

El plazo para solicitar alguno de los puestos terminó el pasado domingo, por lo que las plazas pueden empezar a cubrirse esta semana. La del médico de familia de La Iglesuela quedó libre justo el pasado viernes por la renuncia del facultativo, que llevaba alrededor de un año en el puesto. Ayer se cubrió durante unas horas la consulta con otro médico del Centro de Salud de Cantavieja y se espera que esta semana llegue el nuevo especialista.

Solo se cubrieron 40 de las 93 plazas

De las 93 plazas ofertadas a principios de mes a los 176 médicos de familia que en la bolsa de empleo las tenían marcadas como destinos solo se cubrieron 40. Dejaron más de la mitad vacantes, no solo en el medio rural, también en la ciudad de Zaragoza. No obstante, para la capital no se ha optado por la misma solución que para el medio rural. DGA está trabajando «en otras opciones» para Zaragoza según fuentes de la consejería de Sanidad.

De las 10 plazas del territorio bajoaragonés, quedaron vacantes ocho. Solo se cubrieron las dos únicas interinidades de médico de familia que se ofrecían: las de los consultorios de Urrea de Gaén; y Fórnoles, La Portellada y Ráfales. Quedaron libres las vacantes para guardias de atención continuada.

La consejería de Sanidad califica esta situación de «insostenible» por lo que ha optado por ofertar las plazas más «sensibles» a los médicos residentes de 4º año de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

De las 15 plazas ofertadas, 13 son de médico de familia y dos de atención continuada (MAC). Además de las citadas de Alcañiz (2) y La Iglesuela (1) se han ofrecido a residentes los puestos de difícil cobertura para los equipos de Atención Primaria de Aínsa (1), Fraga (una de familia y dos MAC), Mequinenza (1), Saviñán (1), Báguena (1), Monreal del Campo (1), Cedrillas (1), Gallur (2), Tarazona (1).

Podrán quedarse como interinos

Las plazas las asumen los residentes en régimen de interinidad asignándoles funciones y reconocimientos de adjunto hasta su cobertura por los procedimientos reglamentarios. Una vez terminen la residencia podrán mantener la plaza como interinos. En el caso de que más de una persona se haya interesado por el mismo puesto, se ha baremado a los facultativos por orden de su puntuación en el examen MIR de su año.

La oferta la realizaron directamente las direcciones de Primaria-no salió publicada en el Boletín Oficial de Aragón. Se les ha ofrecido la plaza que escojan de las 15 ofertadas en régimen de interinidad asignándoles funciones y reconocimientos de adjunto.

Este procedimiento, de carácter excepcional y urgente, se comunicó a las organizaciones sindicales ya todas las Jefaturas de Estudios de las Unidades Docentes Multidisciplinares de Atención Familiar y Comunitaria de Aragón.