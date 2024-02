Aragón lidera el aumento de los accidentes con animales en España con un 44% más en tres años

Aragón es la comunidad en la que más han aumentado los accidentes de tráfico con implicación de animales y la turolense es la tercera provincia con mayor subida. En tan solo tres años el número de siniestros de este tipo se ha incrementado en un 44% en la región aragonesa y esta cifra se dispara hasta el 53% en Teruel por la sobrepoblación de jabalís. En 2022, la última anualidad registrada por la Dirección General de Tráfico (DGT), causaron 3.033 accidentes en las carreteras aragonesas, un 117% más que nueve años antes, en 2013, cuando fueron 1.394.

Las cifras no paran de crecer en toda España y en algunas provincias ya representan el 60% del total de los accidentes viales. El animal que ocasiona más siniestros es el jabalí en un 40% por delante del perro (9%) y del corzo (35%).

La siniestros con animales es una cuestión que preocupa a la DGT, que acaba de elaborar el informe más completo que se ha realizado hasta la fecha. En él asegura que estos accidentes plantean «desafíos importantes en términos de prevención y mitigación» aunque por el momento no se están tomando medidas para frenarlos. Tan solo la caza reduce su sobrepoblación pero es insuficiente. En 2022 hubo que lamentar 35.661 siniestros en los que fallecieron dos personas y 637 tuvieron que quedar hospitalizadas con distintos estados de gravedad. Las carreteras más peligrosas son las que tienen un río o una vega cerca porque son zonas de paso.

La sobrepoblación de jabalís en Aragón se ha convertido en un gran problema para la seguridad vial pero también para la agricultura porque destrozan los cultivos y son portadores de la Peste Porcina Africana (PPA). Estos animales se encuentran en fase de crecimiento acelerado porque se reproducen más y porque ahora crían un par de veces al año con cinco o seis jabatos de media y no padecen enfermedades. También se alimentan mejor ya que tienen más comida por lo que su tamaño es más grande y los accidentes que ocasionan por colisión, más graves. El año pasado se cazó en Albalate del Arzobispo el jabalí más grande de España, de 185 kilos de peso. Además, el abandono de los montes por la reducción del ganado les da mayor cobertura frente a los cazadores.

Los accidentes anuales con animales se han incrementado en un 118% en la comunidad en los nueve años que analiza el estudio. En 2013 se registraron 1.394 sucesos y en 2022, 3.033. Las subidas se sitúan en unos 200 más de media al año salvo en dos anualidades, 2015-2016 y 2021-2022, cuando se dispararon con medio millar más. En la última anualidad analizada, de 2021 a 2022, el incremento es del 9%, el cuarto dato más elevado del país tan solo por detrás de Castilla y León (12.501, un 35%), Galicia (5.512, 15%) y Castilla la Mancha (4.677, 13%). Aunque las cifras han aumentado considerablemente, las comunidades que registran mayores números no han cambiado en la última década.

En el análisis provincial, Burgos y León son las que han sumado un dato mayor en 2022, que supone un 8% y 6% del total de España. El registro de la primera es de 2.935 accidentes y el de la segunda, de 2.279. El dato de Teruel es de 886 accidentes en 2022 frente a los 257 de 2013. La última cifra no se encuentra entre las más altas de España debido a su menor densidad de población y, por ende, de viajes por carretera, pero en porcentaje, un 53%, es la tercera provincia con una mayor subida desde la pandemia tan solo por detrás de Almería (65%) y Cuenca (58%).

Huesca es el territorio aragonés con más accidentes por animales 1.309, la novena mayor cifra del país en 2022. Casi dobla la cifra de hace nueve años, cuando se contabilizaron 754 siniestros. La subida desde 2019 también es pronunciada -del 40%- y se sitúa en el cuarto puesto por detrás de Teruel. Zaragoza se queda por detrás pero a tan solo un punto con un 40%. En 2022 contabilizó 838 accidentes, más del doble que en 2013 (383).

El aumento de batidas es insuficiente

La actividad cinegética es la única que reduce la sobreabundancia del jabalí por lo que los cazadores reclaman más facilidades para poder salir al campo con menos trabas burocráticas y económicas pero también un cambio de mentalidad social que no «criminalice» la caza. «Hacemos una labor social, somos los únicos que ponemos nuestro tiempo y dinero para reducir la densidad de jabalís. Si no estuviéramos los cazadores en un par de años se multiplicaría por cinco o seis la población. Somos los únicos que los quitamos del monte y en cambio se nos ve como unos asesinos cuando practicamos una actividad totalmente reglada que realiza también un cometido muy importante», defiende el delegado en Teruel de la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA), Manolo Beltrán.

Cada año aumentan las batidas y el número de jabalís que se cazan en estas jornadas aunque siguen siendo insuficientes para controlar la sobrepoblación de esta especie. En el Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras en la pasada temporada se cazaron 5.254 jabalís frente a los 3.312 de diez años atrás según los datos de Inacaz, la aplicación de DGA que contabiliza los resultados de la caza. No obstante, el total es mucho mayor- aproximadamente el doble- porque los animales no se mandan a analizar si no se van a emplear para el consumo. Los cazadores se llevan los animales a casa pero no siempre es posible bien porque ya tienen de una cacería reciente o porque viven en pisos pequeños en los que no tienen dónde cortar y guardar la carne (está prohibido llevarla a una carnicería). Por ello, FARCAZA lleva tiempo insistiendo en la necesidad de crear centros de recogida de canales de caza para favorecer su posible puesta en el mercado, una propuesta que ya ha recogido DGA; así como que se rebaje el coste de los análisis de triquina.