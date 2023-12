Aragón reclama al Gobierno de España la vacuna contra la EHE

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, volvió a demandar la declaración de vacuna obligatoria en toda España contra la enfermedad hemorrágica epizoótica, en una reunión mantenida este lunes con los consejeros de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de todas las comunidades autónomas, a petición del ministro Luis Planas. Se trató de un encuentro «sin orden del día», asunto que produjo en los reunidos «cierto grado de crispación».

«El protocolo de actuación en sanidad animal es responsabilidad del ministerio, no puede ponerse de lado y enfrentar a todas las comunidades con un asunto tan importante trasladándoles esa responsabilidad. Los laboratorios están trabajado la vacuna, es ahora el ministerio quien debe dar el paso para que los ganaderos puedan llegar a primavera con soluciones sin ver sufrir o morir a sus animales», señaló Ángel Samper.

La enfermedad hemorrágica ha sido un tema que el consejero Samper ha trasladado, junto con las comunidades de Valencia, Extremadura y Castilla y León, a Luis Planas en varias ocasiones por carta o presencialmente. Esta enfermedad, sobre todo en el ganado vacuno, ha tenido una incidencia en Aragón en 400 animales. Una de las zonas más afectadas es el Maestrazgo con 200 casos contabilizados. «Los ganaderos piden ayudas que el Gobierno de Aragón no puede dar pues rompería una norma fundamental que es la de la sanidad animal. No hay que jugar a política. Es el ministerio quien debe declarar la enfermedad y el uso de la vacuna. Las comunidades no tenemos competencias para ello, de ahí nuestra insistencia desde el primer momento», afirmó Samper.

El consejero Samper también se mostró rotundo al recordarle al ministro la necesidad de dejar a un lado la ideología: «Desde nuestro departamento defendemos desde el primer día al sector, sin ideología, siempre hemos dicho que con las cosas del comer no se juega y parece que desde el ministerio se esté intentando enfrentarnos entre comunidades autónomas». Asimismo, insistió en la reunión en que «desde las administraciones debemos estar más cercanos a los avales científicos que a las ideas políticas«. «Hoy hay familias frágiles que no pueden comprar los alimentos que les gustaría por los elevados precios de los mismos. Esto se debe a que la ideología nos marca políticas agrarias sin sentido que penalizan al agricultor y al ganadero con trabas administrativas, imposiciones en las siembras, etc., que provocan la subida de los alimentos», añadió.

También recordó Samper que, desde Aragón, se esta trabajando para impulsar la ganadería intensiva y extensiva, esta última en un complicado momento de vida. «Desde hace una década la ganadería extensiva se esta muriendo. Hablamos del máximo exponente medioambiental que existe. Este tipo de producción limpia y mantiene el equilibrio de la naturaleza. Desde nuestra consejería junto con Valencia, Extremadura y Castilla y León vamos apoyarla e impulsarla», dijo.

Por otro lado, se habló de la PAC y sus consecuencias por las excesivas exigencias que suman normativas «sin sentido» a los agricultores y ganaderos. «Al ministro Planas le decimos que le apoyaremos siempre y cuando deje a un lado la ideología medio ambientalista que le llega de la parte de la ministra Ribera y que tanto daño hace a los agricultores y ganaderos de nuestro país», concluyó Samper.