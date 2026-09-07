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07 SEP 2026|

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Aragón vende a otras comunidades el 51% de la energía que produce

Los parques eólicos en funcionamiento en 2024 eran 233, con una potencia instalada de 5.709 megavatios, generaron 10.928 gigavatios, aproximadamente el 50% de la electricidad regional.

Eva Valle y Yolanda Vallés han presentado el Boletín de Coyuntura Energética de Aragón./ DGA
Eva Valle y Yolanda Vallés han presentado el Boletín de Coyuntura Energética de Aragón./ DGA

La COMARCA07 09 2026

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El 51% de la energía que produce Aragón va a otras comunidades, ya que la comunidad autónoma produce el 167% de la energía que consume. Según los datos del Boletín de Coyuntura Energético presentado esta mañana, la comunidad aragonesa ha aumentado su consumo final de energía primaria en un 7,7% respecto a 2024. De todo este consumo, el 38,7% fue del sector industrial y más de un 30% el del transporte, los dos sectores con más consumo en 2025. Unos datos presentados por la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

En total, la comunidad aragonesa hay 13.758 megawatios instalados (83,3% de origen renovable) que han generado 22.365 gigawatios (83,4% de renovable). Los parques eólicos en funcionamiento en 2024 eran 233, con una potencia instalada de 5.709 megavatios, generaron 10.928 gigavatios, aproximadamente el 50% de la electricidad regional.

En cuanto a la energía fotovoltaica, los megavatios instalados eran 3.270 con una producción superior a los 4.93 gigavatios. La fotovoltaica es la tecnología con más crecimiento de los últimos años. A estas cifras hay que sumar las de autoconsumo que eran al finalizar 2025 cerca de 20.000 instalaciones con 689 megavatios por la potencia instalada. El autoconsumo ha crecido en Aragón un 933% en sólo 5 años. En total, las renovables suponen más de un 83% de la energía total que produce la comunidad autónoma.

En la presentación, Eva Valle, ha incidido en la situación actual de la política energética actual ya que “la planificación energética 2026-2030 sigue sin resolverse un año después de acabar el plazo de alegaciones hace un año y las inversiones previstas no se han realizado. Esto lastra la instalación de cualquier industria en Aragón e incluso de vivienda”.

Valle ha ratificado asimismo que el Gobierno de Aragón “está de acuerdo en regular al sector pero no de esta manera”. El Gobierno está finalizando la preparación de las alegaciones al real decreto que regula los centros de datos “que de aprobarse así supondrá que no se realicen inversiones por las que ha luchado el territorio. Unas inversiones que se instalaran en otros países”.

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