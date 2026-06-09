Las empresas que optaron al Nudo Mudéjar de Andorra podrán acceder a la energía rechazada por Endesa

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha otorgado a Enel Green Power, filial de Endesa, la firma de la Autorización Administrativa Previa de 406,3 MW de potencia renovable y almacenamiento relativos al Concurso de transición justa del Nudo Mudéjar de Andorra. Se trata del trámite administrativo que la empresa estaba esperando después de que el macroproyecto renovable experimentara una considerable reducción tras obtener la Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto final contará con 3 parques fotovoltaicos y un parque eólico frente a los 14 planteados inicialmente por Endesa. De forma paralela, la energía restante liberada por Enel, de 937 MW, será reasignada entre las empresas que optaron al Concurso.

Desde Enel Green Power indican que todavía no realizarán declaraciones porque a pesar de que el MITECO les ha notificado que la autorización ya está firmada, todavía no la han recibido como tal. Cabe recordar que en febero el MITECO redujo los megavatios de energía previstos del Nudo con en torno a 1.000 MW frente a los 1.844 MW iniciales por cuestiones medioambientales.

Ahora se confirma la autorización a esos 406,3 MW, aunque como consecuencia también habrá un "reajuste de los compromisos de Enel" en cuanto a empleo, tal y como han avanzado este martes fuentes del MITECO. Concretamente, supondrá mantener 13 puestos directos equivalentes a tiempo completo (ETC) en construcción y puesta en marcha, otros 71 ETC directos en operación y mantenimiento y 1.310 ETC indirectos, todos ellos respaldados por la garantía asociada al Concurso. En un principio, Endesa planteaba 500 empleos directos y estables, y 6.300 empleos totales ligados a su plan para el Nudo.

La energía liberada se reasignará

La otra gran incógnita de estos meses era qué iba a ocurrir con la energía restante. Gobierno de Aragón, Diputación y Ayuntamientos como el de Andorra han reclamado a lo largo de estos últimos meses que esta pudiera ser reaprovechada por otros proyectos que generaran esa riqueza económica que prometía el Concurso tras el cierre de la Central Térmica de Andorra y que seis años después las poblaciones siguen esperando. Y las peticiones parece haber sido escuchadas.

En ese sentido, el MITECO va a proponer la modificación de la Orden TED/1182/2021, por la que se regula y convoca el citado Concurso, para que la capacidad de acceso liberada por Enel se reasigne y se maximice la eficiencia del procedimiento. Esta modificación se someterá a consulta pública en las próximas semanas, con vistas a culminar el procedimiento administrativo el próximo otoño. Con ello, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) podrá ofrecer individualmente la capacidad liberada a los demás concurrentes, de acuerdo con el orden de prelación resultante del Concurso.

En ese sentido, cabe recordar que la puja por el Nudo Mudéjar fue en 2022 muy competida con 10 candidaturas finales, de entre las cuales Enel resultó ganadora con una puntuación de 72,15 sobre 100 puntos. La diferencia respecto a las competidoras de Endesa fue mínima, ya que cinco empresas superaron los 60 puntos en la evaluación y otras dos los 50. Solo una candidatura quedó por debajo de los 30. La empresa que obtuvo la segunda mejor puntuación en el concurso fue Desarrollos Renovables de Teruel S.L., con un 66,10 sobre 100, y a ella le siguió en tercer puesto Ardemer ITG S.L., con 65,30 sobre 100. Por debajo de estas se situaron Aragón Transición Justa S.L. (65,28), CI ETF I Renato Ptx Holdco S.L.U (62,70), Naturgy Renovables S.L.U (60,26), Haddura Magna S.L.-Forestalia-(59,54), Grupotec SPV 5 S.L. (53,58), Ardemer ITG S.L. (33,50) y FV5 Aurinka S.L. (29,50).

Tanto Enel como el resto de los adjudicatarios tendrán que cumplir con los compromisos socioeconómicos asociados al volumen de capacidad de acceso que obtengan, añaden desde el ITJ.

Inicialmente, Endesa proyectaba para el Nudo 14 parques hibridados entre sí, divididos en 7 proyectos solares fotovoltaicos y 7 eólicos; además de 14 subestaciones eléctricas y 14 líneas aéreas de alta tensión a lo largo de 10 pueblos ( Andorra, Alcañiz, Calanda, Alcorisa, Híjar, Albalate del Arzobispo, Samper de Calanda, Castelnou, La Puebla de Híjar y Jatiel).