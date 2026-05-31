Arden unas parcelas frente a viviendas en Alcañiz sin causar daños materiales

Un incendio ha quemado este domingo unos bancales situados frente a varias viviendas próximas en el camino de Santa Bárbara. El fuego ya está extinguido y no ha provocado daños materiales fuera de la zona agrícola afectada. El humo podía avistarse desde lejos y ha causado alarma al estar cerca de las casas.

La rápida llegada de los bomberos de la Diputación de Teruel, cuyo parque se encontraba a menos de un kilómetro del lugar, evitó que las llamas alcanzaran las casas próximas. Acudieron dos vehículos, tres bomberos y un oficial. Un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) llegó inicialmente para verificar la situación, aunque no fue necesaria la intervención de más unidades al quedar el fuego bajo control por parte de los efectivos desplazados.