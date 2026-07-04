Arens de Lledó asegura la continuidad de su hostal municipal durante los próximos cinco años

El Ayuntamiento de Arens de Lledó ha resuelto la licitación del hostal municipal, una infraestructura estratégica para la actividad turística y social del municipio. La adjudicación ha recaído en los actuales gestores del establecimiento, que continuarán al frente del servicio durante los próximos cinco años tras presentar la oferta mejor valorada tanto desde el punto de vista económico como de gestión.

La mesa de contratación se celebró el pasado 17 de junio y contó con cuatro propuestas. Una de ellas quedó descartada al no incluir oferta económica, mientras que las otras tres fueron evaluadas conforme a los criterios establecidos en el pliego. Finalmente, la propuesta presentada por los actuales responsables del hostal obtuvo la mejor puntuación.

El alcalde de Arens de Lledó, Xavier Cortés, ha destacado que la decisión supone una garantía de continuidad para un servicio que cuenta con una valoración positiva entre los vecinos. «La población estaba contenta y satisfecha con el servicio que se está prestando», ha señalado.

La nueva adjudicación establece un canon anual de 7.030 euros, IVA incluido, una cifra superior a los 5.000 euros fijados inicialmente como base de licitación. El pago se realizará de forma semestral, una medida que el Ayuntamiento ha introducido para facilitar la viabilidad económica del negocio en una localidad con una importante estacionalidad turística. Además de la oferta económica, la propuesta adjudicataria destacó por su plan de empresa y de gestión.

Desde el consistorio se ha buscado favorecer la estabilidad de una actividad que consideran fundamental para el municipio. El hostal cuenta con siete habitaciones y se ha convertido en uno de los principales recursos turísticos de Arens de Lledó, complementando la oferta de alojamientos rurales existentes en la localidad. A ello se suma su función como centro de encuentro vecinal y como servicio para visitantes.

Para facilitar la actividad, el Ayuntamiento asume algunos de los gastos más importantes de las instalaciones, entre ellos el consumo eléctrico, que se ha reducido significativamente gracias a una instalación fotovoltaica financiada mediante fondos europeos del programa DUS 5000. También corre a cargo municipal el mantenimiento del ascensor, mientras que el resto de gastos operativos son responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cortés ha destacado, además, el impacto social que tiene la continuidad de esta familia en el municipio, ya que sus hijos están escolarizados en Arens de Lledó, contribuyendo a mantener servicios esenciales como la escuela rural. Con esta adjudicación, el consistorio garantiza la continuidad de uno de los servicios más importantes de la localidad y afronta con optimismo una nueva temporada turística marcada por la llegada de visitantes durante los meses de verano.