Arturo Aliaga: «El compromiso del Gobierno de Aragón con Motorland está terminantemente claro»

En primer lugar, ¿qué tal se encuentra?

Mencionábamos la ampliación de capital, ¿en qué contexto debemos entender esta noticia?

A lo largo de estos diez años con el Fondo de Inversiones de Teruel no hemos tenido ningún problema en pagar los 8-9 millones de euros que cuesta traer a Alcañiz un Campeonato del Mundo de MotoGP. En el año 2019 se produce un cambio sustancial. Hay un informe del Tribunal de Cuentas donde se nos requiere que no hagamos lo que veníamos haciendo. En ese momento también la Administración General del Estado en el FITE nos pone dificultades a la hora de destinarlo a inversiones. Yo me pongo a trabajar en el Gobierno para conseguir esa financiación, ya que tenemos firmado el campeonato del 2021.

A este respecto quiero hacer una precisión. No nos olvidemos de que en el pasado año ha habido seis grandes premios en Motorland. Además, no hemos tenido que pagar ese canon porque lógicamente han sido sin público. Tampoco hemos tenido ingresos con las entradas pero yo creo que al final lo importante es mantener el circuito al nivel internacional en el que está y que no se pierda esa tradición de Grandes Premios en Alcañiz.

Con estos 9 millones de euros lo que aseguramos es que el Campeonato del Mundo de 2021, que está firmado y cerrado, se vaya a celebrar. Debo de agradecer de una manera especial al Gobierno de Aragón y al consejero de Hacienda porque hemos estado trabajando para, en partidas que no se iban a ejecutar o tenían dificultades, hacer reorganizaciones presupuestarias y conseguir la cantidad necesaria para, con presupuesto del Gobierno de Aragón de 2020, inyectar a Motorland y dejar resuelta esta cuestión.

Respecto a la presencia internacional, este año ha habido menos circuitos disponibles y Alcañiz ha estado. La promoción continúa estando ahí, con todas las retransmisiones. Incluso me aseguran que ha habido más público, porque la gente no podía ir a las carreras in situ.

Se consolida que el circuito de Alcañiz es de primera magnitud a nivel mundial por su capacidad técnica pero además, en las condicionas más extremas, con el coronavirus, hemos sido capaces de organizar estas citas, lo que quiere decir que es un circuito preparado para los acontecimientos más potentes e incluso con los riesgos que existen ahora.

Curiosamente aprobamos en el Consejo de Administración una serie de expedientes, algunos de ellos para adquirir PCRs para garantizar que si se alquila el circuito, tengamos mecanismos para que la gente que venga se sienta segura.