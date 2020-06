Arturo Aliaga: «Estamos abiertos a la F1. Motorland lo vale y tenemos capacidad organizativa»

La confirmación de dos Grandes Premios de MotoGP, dos de Superbikes y la cita del Mundial de Turismos suponen grandes noticias para el trazado bajoaragonés y el territorio, que espera un otoño fructífero y ve cómo la posibilidad de acoger pruebas de Fórmula 1 no es ninguna quimera. Así lo ha manifestado también Arturo Aliaga, vicepresidente del ejecutivo aragonés y presidente de Motorland Aragón en una entrevista a Radio La Comarca.Ha estado ingresado a causa del covid-19 varias semanas, ¿qué tal se encuentra?

Los médicos me han dado el alta después de estar esos 31 días en el hospital y otros tantos confinado, y ya estoy trabajando con normalidad. Incluso también lo hice cuando estaba enfermo. Empezamos a hablar de la renovación de MotoGP estando en el hospital porque eran cosas que no se podían posponer. Me encuentro muy bien y además les agradezco las muestras de cariño, de ánimo, de apoyo… Creo que eso también ayuda y coges más fuerza para enfrentarte a esta enfermedad compleja. Estamos con ganas de seguir haciendo y de echar una mano para intentar recobrar la normalidad económica, aparte de las cuestiones propias de la normalidad desde el punto de vista sanitario.

El jueves anunció que Motorland Aragón va a acoger dos grandes Premios de MotoGP, dos de Superbikes y una cita del Mundial de Turismos. ¿Qué significa esto para Alcañiz, la provincia de Teruel y todo Aragón?

Es un tema importantísimo para consolidar lo que hemos creído siempre: que ese gran circuito es un circuito de referencia a nivel mundial. Eso de entrada. Segundo, fíjese usted que los Grandes Premios en otras partes del mundo se han suspendido. ¿Por qué? Porque las condiciones sanitarias, las restricciones en fronteras, etcétera, impiden que se celebren. El impacto no son las 70.000 u 80.000 personas que van a los circuitos, si no los 300 millones o más telespectadores. De momento estas pruebas serán a puerta cerrada. Si se levantan todas las condiciones se podría hacer, guardando determinadas condiciones sanitarias, pues tenemos 18.000 gradas. Si una playa se puede abrir no sé por qué una pelousse en una carrera de motos no se puede abrir, con todas las medidas. Estamos ilusionados. Además innovamos también este año: tenemos el Gran Premio de Aragón de MotoGP y el gran Premio de Teruel, que también se celebra en Motorland. Estamos con cinco pruebas de ámbito internacional y hombre, es relevante que algún periódico que no es de Aragón recoja Motorland como «el centro mundial del motor», y destaque que el circuito tiene intrínsecamente un valor importante.

Cinco citas en casi un mes y medio. Se ha hablado de no pagar el canon si no hubiera público. No obstante ese dinero, más de 9 millones, estaba previsto, ¿qué pasaría con él?

La renovación de los Grandes Premios de MotoGP se firmó en 2016 y llega hasta el 2021. Y ahí están puestas, efectivamente las cantidades. Para este año 2020 el canon más el IVA son unos 9,6 millones de euros. Al no haber público los acuerdos que tenemos con Dorna… es muy simple: Nosotros organizamos los campeonatos como se hacía antes, nos resarcíamos con las entradas. Como no se venden entradas yo quiero -y así está negociado- que Dorna me deje dos curvas para promocionar y sacar vídeos del Bajo Aragón Histórico y vender de alguna manera el territorio a esos más de 300 millones de televidentes. Si al final sí que vendemos entradas, no se paga el canon, y además de esa venta nos resarcimos tanto Dorna como nosotros, y al final vamos al 50% de lo que quede. Dorna tiene una confianza en nosotros importante, en todo: en la hostelería del Bajo Aragón, en los ayuntamientos, en las instituciones, en los medios de comunicación… Se encuentran muy a gusto, me lo dicen siempre. Cuando van a un circuito de más atascos, grandes ciudades, es todo más incómodo y aquí tienen del alojamiento al circuito seis minutos, la comida es bastante apreciada por la gente que viene de fuera… Y si la organización la hacemos pulcra y perfecta para que funcione todo pues esa es la clave.

En cualquier caso, todo se revertiría en la zona.

Sí. Hay gente que es detractora. Pero hemos hecho una inversión y luego ha habido otra inversión inducida porque se han creado plazas hoteleras, se han reformado establecimientos, y lógicamente creo que es de justicia para los que han ido acompañando a la oferta hotelera y turística al devenir de los Grandes Premios… Por eso hemos peleado el tema. Perder un Gran Premio para el Bajo Aragón es muy importante, y más en estos momentos donde el sector turístico es uno de los más afectados. Este año van a estar 15 días unos, 15 días otros, y tenemos un otoño muy interesante para la hostelería del Bajo Aragón.

El contrato con Dorna para los próximos años todavía no se ha firmado, ¿en qué punto se encuentra?

Tenemos firmado el contrato hasta el 2021, estamos en el 2020, hay que ver cómo resulta este año y luego hay que pensar qué se hace. A partir del 2022 el juego ya no es organizar un campeonato del mundo cada año, si no tres de cada cinco. Eso es lo que está sobre la mesa, que es la propuesta que ha hecho Dorna porque hay mucha presión de Asia y algunos circuitos para llevarse Grandes Premios de la Península Ibérica o incluso, lo digo, a Portugal, que anda detrás. Por eso hay que estar atentos a partir de ese próximo año por la exigencia de los fabricantes, que tienen los mercados fundamentalmente en Asia . Precisamente esa exigencia ha hecho a Dorna replantear el Campeonato del Mundo. Ahí estamos, a jugar también esa partida.

Dadas las circunstancias también se ha hablado de la posibilidad de que el trazado aragonés pueda acoger pruebas de Fórmula 1, ¿cuál es la posición del Gobierno de Aragón?

Le voy a ser sincero. Yo he ido con personal de los equipos cuando Banesto patrocinaba Ferrari, en la época de Alonso, hemos ido desde aquí en secreto en helicóptero a enseñarles en circuito para que se hicieran informes y fuera a las escuderías de Fórmula 1. Hemos estado en McLaren, en Londres, explicando el circuito. Lógicamente este trazado tienen unas ventajas respecto a otros de centro Europa: la climatología, esos desniveles, los trazados variables… Estamos abiertos. Estoy hablando de pruebas de Fórmula 1, como estuvo Renault. Nosotros estamos abiertos, lógicamente lo de aspirar a organizar un campeonato del mundo de Fórmula 1 con público… (suspira) Hay que tener mucha infraestructura, pero bueno, al final tampoco nos atrevíamos a entrar en MotoGP. Nos ofrecimos cuando el premio de Hungría se suspendió y se hizo en Aragón, y ya llevamos diez años. No renunciamos por el valor del circuito y porque yo creo que tenemos capacidad organizativa para llevar a cabo este tipo de acontecimientos. Ya lo hemos demostrado a lo largo de estos diez años.

Esto conllevaría muchas negociaciones…

Mes y medio llevamos hablando sobre MotoGP para llegar a los acuerdos que tenemos cerrados con Dorna. Esto no es cualquier cosa pero ahí hemos estado. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer para defender los intereses de Aragón, del Bajo Aragón, de Alcañiz y de la hostelería,y ahí vamos a estar otra vez para demostrar que somos un circuito de referencia. Con esas cinco pruebas de campeonatos del mundo… y es importante también la de Turismos. Con este Campeonato del Mundo de Turismo abrimos otra puerta hacia otras aventuras en el sector de los coches. En la moto ya somos especialistas, ya somos capaces de organizar Grandes Premios. Si abrimos la vía en el sector de los coches, se empieza por los turismos y se acaba en la Fórmula 1. Por eso es tan importante.

Para la economía del territorio lo que preocupa de forma urgente es el cierre de la Central Térmica. No han sido muchas las inversiones que han trascendido...

Aquí hay varias cuestiones sobre la mesa. La primera, yo no tengo conocimiento de cuándo se va a licitar la orden de cierre, sí sabemos que queda poco carbón. En segundo lugar hay un proyecto de Endesa, que tiene derivaciones, por decirlo de alguna manera, de recolocación de sus trabajadores, e inversiones alternativas en plantas de energías renovables. Hay un plan formativo que se ha lanzado con 950 plazas en dos direcciones: en cuestiones relacionadas con las renovables y en el desmantelamiento de la Central. Lógicamente ese plan -que en los documentos que nos ha hecho llegar Endesa abarca mínimo 4 o 5 años- se van a generar también determinados puestos de trabajo. Estamos insistiendo en que la responsabilidad de Endesa en primera instancia es con sus trabajadores; y en el caso de las subcontratas estamos insistiendo para que les tenga en cuenta para el desmantelamiento y en los proyectos de nueva implantación en energías. Por otra parte seguimos trabajando en la atracción de proyectos. Pero aquí sí que tengo que ser muy discreto. El viernes por la tarde estuve hablando con Doña Laura Martín, presidenta del instituto para la Transición Justa -antiguo Instituto del Carbón- de que al fin Hacienda del Estado ha desbloqueado 27 millones de euros para las convocatorias de ayudas. Las empresas no pueden anunciar la inversión si no saben qué ayudas puede haber en el horizonte. Y si además realizan la inversión y no se han convocado las ayudas, esa inversión no es incentivable. En 15 o 20 días se convocarían esas bases de las subvenciones. Y ya para empezar con el Miner, la primera convocatoria de ayudas a las empresas, y esas van complementadas con el Fondo de Teruel, etcétera. Estamos trabajando en esa dirección, y ya hay algún proyecto sobre la mesa, pero urge esa convocatoria. Saben que tenemos 26 proyectos que se aprobaron por la Mesa de la Minería, que están en Madrid pendientes del ‘okey’. Son los que llevan a cabo los ayuntamientos con un importe de 16 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Aragón tiene presupuestados cuatro. Luego nos quedaría algún fleco. Por ejemplo, esa convocatoria de siete millones para los municipios que cierren una central. Vamos a ver si publican ya las bases para los proyectos. Respecto al gran Convenio de Transición Justa aprobado en el Consejo de Gobierno se ha considerado oportuno realizar un proceso de participación y que se vayan comunicando por parte de los agentes económicos y sociales los proyectos para que luego, se supone, que cuando haya una convocatoria tener también una idiosincrasia que se adapte a los proyectos que se puedan financiar para que no se pierda ni un solo empleo y revitalizar la comarca.

¿Qué opina de ese Plan de Transición Justa?

Mi opinión es que hay un plan; que ahora se ha presentado una ley en el Congreso de los Diputados y habla de los convenios de Transición Justa; que hay una senda marcada, que va hacia la descarbonización; y que no se va a dejar a los territorios aislados porque se habla de unos planes de hasta siete años. Es decir, hay esa voluntad. Yo lo entiendo, algunos expedientes que se están retrasando en la intervención general del Estado porque los ERES o el Ingreso Mínimo Vital son prioridades de una situación excepcional. Nos ponemos nerviosos, en el territorio también, porque no vemos ya los proyectos, pero los trabajadores que están allí están cobrando el desempleo. Lógicamente tampoco podemos ir a la velocidad que nos gustaría. Si no hubiera estado el estado de alarma…

Va pasando el tiempo pero lo que más urge son esas convocatorias.