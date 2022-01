ASADICC y Comarca estudiarán la accesibilidad a los principales espacios turísticos del Bajo Aragón-Caspe

La Comarca del Bajo Aragón Caspe y ASADICC (la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad en Caspe y Comarca) firmarán en las próximas semanas un convenio colaborativo por valor de unos 2.500€. Este tendrá el fin de realizar un estudio de la accesibilidad que tienen los principales monumentos y espacios turísticos de los seis municipios del territorio para las personas con discapacidad. El proyecto espera ver la luz a lo largo de este 2022.

«Queremos saber si los principales puntos turísticos de la comarca son o no accesibles para las personas con discapacidad y evaluar que habría que hacer para que si no lo son lo puedan ser en el futuro. No podemos olvidarnos de ellos. Las personas con discapacidad también tienen la necesidad y el derecho de disfrutar de estos espacios y lugares«, explicó Roberto Cabistany, consejero de Turismo en el Bajo Aragón-Caspe.

Según miembros de ambas entidades, esta iniciativa surgió hace ya unos años pero debido a la pandemia y todo lo que ello ha supuesto se ha visto retrasada. Sin embargo, en las últimas semanas se ha podido desencallar tras el acercamiento entre la asociación y la entidad comarcal. Sin ir más lejos, el propio presidente de ASADICC, Miguel Tena, ha asegurado que en los últimos días se ha reunido con Ana Jarque (consejera de Servicios Sociales), Cristian Poblador (presidente comarcal) y con Roberto Cabistany (consejero de Turismo) para retomar y poner en marcha este proyecto. «Es algo que llevábamos persiguiendo mucho tiempo. Es un orgullo muy grande que se haya contado con nosotros. La idea es que en unos meses nuestra comarca tenga la mayor parte de los entornos accesibles para todas las personas», expresó Tena.

Los ayuntamientos decidirán donde actuar

Una vez este convenio y el posterior estudio a cargo de la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad en Caspe y Comarca sea una realidad, desde la entidad comarcal se encargarán de facilitar a los ayuntamientos del Bajo Aragón-Caspe la información obtenida con el informe de la asociación. Una vez esto pase, serán ellos, cada uno de los seis consistorios, quienes tendrán que decidir que actuaciones de las mencionadas en el estudio acometer así como la manera de llevarlas a cabo.

«En principio nosotros solamente nos haremos cargo de esta primera fase, de financiar el estudio para ver los puntos que son accesibles o no para las personas con discapacidad. Las actuaciones irán ya a cargo de cada ayuntamiento así como de las posibilidades económicas y de las necesidades de cada uno. Eso sí, en un futuro también valoraremos si desde el área de turismo o desde algún otro departamento podemos colaborar de alguna manera con los ayuntamientos, por ejemplo, financiando alguna de estas obras a realizar», concluyó Roberto Cabistany.