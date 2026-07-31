Extinguido el incendio de La Cerollera después de una semana de trabajos y 82 hectáreas calcinadas

El incendio declarado en el término municipal de La Cerollera el pasado 23 de julio se ha dado por extinguido este viernes por la tarde. Lo ha hecho después de ocho días de trabajos y una superficie afectada de 82 hectáreas, a unos dos kilómetros del núcleo urbano. El fuego se encontraba controlado desde el día 28 y permanecía en labores de vigilancia por parte de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) que se han retirado este viernes en torno a las 18.00 de la tarde.

El fuego alcanzó los seis kilómetros de perímetro y quedó muy cerca de una explotación agrícola, aunque se salvó de las llamas. También un bombero tuvo que ser atendido por un golpe de calor y se cortó la carretera TE-53 entre La Cerollera y La Cañada de Verich. Por su parte, el Ayuntamiento de La Cerollera en un bando a comunicó a los vecinos que estuvieran preparados ante una posible evacuación y La Cañada de Verich también se mantuvo en preaviso por posible desalojo por el intenso humo que podría llegar al municipio si cambiaba el viento,

A pesar de ello, el incendio de La Cerollera sacó la mejor versión de todos los vecinos de los pueblos cercanos, quienes aportaron su granito de arena para ayudar a frenar las llamas. Agricultores de localidades como Belmonte de San José, La Ginebrosa y la Cañada de Verich acudieron con sus tractores, cubas y gradas para apoyar a las unidades forestales a detener el incendio. Además de preparar bocadillos y llenar garrafas de agua para los bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron, por parte de los medios del Gobierno de Aragón de INFOAR, la helitransportada de Teruel con otro helicóptero medio, la de Ejea también con un helicóptero medio, la de Brea con un helicóptero ligero, la de Calamocha con un helicóptero ligero y la de Alcorisa con otro de las mismas características. Asimismo, hay cinco brigadas terrestres, seis autobombas y un bulldozer; junto con bomberos de la Diputación de Teruel. Se instaló un Puesto de Mando Avanzado Ligero con un director de extinción y se ha asignado personal de apoyo (Gadex).

Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno Central, suna Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con dos helicópteros, un avión de coordinación (AC0), dos más de carga de tierra (Tango) y un anfibio Alfa. De otras comunidades autónomas, un helicóptero bombardero de la Generalitat de Catalunya y una brigada helitransportada de la de Valencia.

Cabe recalcar, que el incendio coincidió con el fuego declarado en el termino municipal Ejulve el pasado 20 de julio a última hora de la tarde. El de la Comarca Andorra - Sierra de Arcos se encuentra controlado desde el pasado 28 julio y ha afectado a 3.000 hectáreas. Los Agentes para la Protección de la Naturaleza continúan trabajando en el terreno con labores de vigilancia.