Actualizado 21:12

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

15 JUL 2026|

Actualizado 21:12

Las aventuras de tres niñas que encuentran una cinta secreta de Buñuel, argumento del corto infantil del festival de cine de Calanda

FOTOGALERÍA. El taller es seña de identidad del certamen. Abre universos a niños que adquieren una vinculación con el festival que en edad adulta, en casos como el de Alejandro Espada, se transforma en implicación

Marcos del Río, en las escaleras del CBC y los participantes del taller de cine: Álex, Pedro, Martina, Selma, Ana, Julieta, Ángela, Marta e Índigo. / B. Severino
Marcos del Río, en las escaleras del CBC y los participantes del taller de cine: Álex, Pedro, Martina, Selma, Ana, Julieta, Ángela, Marta e Índigo. / B. Severino

Beatriz Severino15 07 2026

Comentar

Calanda

Cultura y Ocio

Las risas y los comentarios en voz alta van anunciando su paso por las calles de Calanda. El taller infantil despliega todas las mañanas su plan de rodaje en el que participan una decena de jóvenes entre 8 y 12 años. Marcos del Río es el profesor y es su primera experiencia en estas lides. Se mueve de un sitio a otro con los nueve participantes que lo rodean como un enjambre. La casa de cultura, el CBC o la plaza de toros, entre otros sitios, son escenarios.

El resultado se verá este viernes por la noche en la gran pantalla en el castillo. En la sesión de clausura en la que se entregarán los premios, el público y ellos mismos verán cómo ha quedado el trabajo de toda la semana.

Rodaje de una escena en la casa de cultura. / B. Severino
Rodaje de una escena en la casa de cultura. / B. Severino

A Marta le ha sorprendido la cantidad de recursos que se necesitan para rodar. «Yo pensaba que para grabar solo se necesitaba una cámara, pero se necesitan un montón de cosas», dice. A su lado, Índigo, añade el tiempo. «Lo que me ha flipado es ver que un corto de cinco minutos puede llegar a ser un rodaje de cinco días».

Marcos sonríe porque han captado la esencia de la industria audiovisual. «Participan en todo el proceso, desde la lluvia de ideas inicial hasta pasar por todos los roles que hay un rodaje y que sean actores y actrices, pero también combinen con sonido, luces, cámara, que sean ayudantes de dirección… Todo», explica.

Repasando escenas antes de iniciar grabación. / B. Severino
Repasando escenas antes de iniciar grabación. / B. Severino

La historia mezcla rodaje con cámara e Inteligencia Artificial en la parte de efectos especiales. «Es un tema controvertido y vamos a ver cómo queda el experimento», apunta Del Río, que este año ha fundado Alkimia, «la primera productora de contenido de IA en Aragón».

En cuanto al argumento, la historia gira en torno al hallazgo por parte de tres niñas de una cinta secreta y prohibida de Buñuel. Se meten en los mundos del director y tienen que conseguir salir para llegar a casa a comer.

Reparto de roles en el rodaje con la parte actoral y sonido. / B. Severino
Reparto de roles en el rodaje con la parte actoral y sonido. / B. Severino

Una de las niñas es Selma, que además, repite en el taller. «Yo estoy súper bien», advierte y se detiene en una parte del rodaje. «Hay un momento que es una especie de juicio y las tres actrices somos las mismas juezas y a mí me encanta», avanza. Selma, Índigo, Marta, Pedro, Álex, Ana, Martina, Julieta y Ángela son los jóvenes alumnos que lo están dando todo. «La experiencia está siendo muy buena, están poniendo todo de su parte», valora Del Río.

Alejandro Espada González fue al taller de cine de niño. Ahora forma parte de la organización del festival. / B. Severino
Alejandro Espada González fue al taller de cine de niño. Ahora forma parte de la organización del festival. / B. Severino

De niños a adultos comprometidos

El taller es una de las iniciativas con más solera que promueve el festival. Del Río quedó atrapado por el cine cuando empezó a estudiar audiovisuales para hacer eventos y televisión, pero comenzó con la asignatura de cine y descartó el resto.

A otras personas este taller les abrió un mundo nuevo, les descubrió un lenguaje y participar en el engranaje de algo que forma parte del día a día y está en todas partes como es lo audiovisual. Es lo que le pasó a Alejandro Espada González, calandino que creció a la par que el festival y que ahora está en la coordinación de invitados y en todo lo que sea preciso. «La principal virtud es la continuidad y ver lo que funciona y ampliarlo, como por ejemplo, los encuentros de Aragón y México, que cumplen tres ediciones», valora.

El festival está en su memoria desde que tiene uso de razón. «Comenzó en 2005, yo tenía cuatro años y mi madre ya venía a todas las proyecciones y me traía», dice. El vínculo se estrechó cuando se apuntó a los talleres. «Doy fe del amor que se genera por el cine, de lo que aprendes y de lo bien que te lo pasas, que es necesario siendo un niño», sonríe.

Espada ha crecido. Es historiador y acaba de publicar con Zafiro Ediciones su primera novela. Es narrativa fantástica, lleva por título ‘Columnas de sangre’ y no se aventura a predecir si le gustaría a Buñuel. «Sí que comparte algo con él y el surrealismo como es la distorsión o la creación de una nueva realidad para criticar algo de la nuestra. Ojalá le gustase, sería un honor», sonríe.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La alcañizana Iris Pérez quiere llegar a la final mundial de oratoria: «En casa siempre hemos sido muy de debatir»

En su candidatura, la joven habla sobre el daño que una opinión desinformada puede tener en redes sociales

Comentar

La alcañizana Iris Pérez quiere llegar a la final mundial de oratoria: «En casa siempre hemos sido muy de debatir»

‘Esencia de Serrín’ anunciará las Alfombras de Aguaviva de 2026 que repetirán horario de tarde

La obra de la diseñadora alcorisana Sofía García Sanz será la imagen de una edición que se celebrará el 28 de agosto y cerrará el 550 aniversario de la tradición

Comentar

‘Esencia de Serrín’ anunciará las Alfombras de Aguaviva de 2026 que repetirán horario de tarde

Alcañiz busca las carrozas más espectaculares de sus próximas fiestas: Abiertas ya las inscripciones

El plazo está abierto desde este miércoles 15 de julio hasta el 17 de agosto a las 15.00. Las inscripciones se tienen que hacer mediante instancia general y presentarse en...

Comentar

Alcañiz busca las carrozas más espectaculares de sus próximas fiestas: Abiertas ya las inscripciones

La Cineteca Nacional de México proyectará un ciclo de cine aragonés y anuncia las películas en Calanda

El Festival Internacional Buñuel-Calanda acoge el tercer Encuentro Aragón - México como punto de encuentro para el sector. Ya han salido los primeros acuerdos, como el primer ciclo de cine...

Comentar

La Cineteca Nacional de México proyectará un ciclo de cine aragonés y anuncia las películas en Calanda

Todos los turolenses recibirán unas gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto

La diputación distribuirá 140.000 pares entre las Comarcas y estas a su vez entre los ayuntamientos según el número de vecinos censados. Cada consistorio decidirá la forma de reparto

13

Todos los turolenses recibirán unas gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto

Gemma Blasco recoge el premio Princesa de Girona: «No sé si el cine cambiará el mundo, pero espero que al menos pueda sacudirlo»

VÍDEOS. La Familia Real entrega los galardones que reconocen el talento joven en seis categorías en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona retransmitida en directo en...

Comentar

Gemma Blasco recoge el premio Princesa de Girona: «No sé si el cine cambiará el mundo, pero espero que al menos pueda sacudirlo»
Periódico del Bajo Aragón Histórico