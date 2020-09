El Ayuntamiento de Calanda pide «aplazar» las medallas por el triple crimen de Andorra

El Ayuntamiento de Calanda ha aprobado en pleno una declaración institucional en la que solicita el “aplazamiento” de las condecoraciones de la Guardia Civil por el operativo para detener a Igor el Ruso “hasta que se resuelva la causa judicial abierta”.

En el texto, al que han dado el visto bueno los dos partidos con representación municipal, PP y PSOE; considera que las condecoraciones, por no estar resuelta todavía la causa judicial, “afectan a la sensibilidad de las familias y los vecinos de este territorio”.

“Es una decisión que entendemos precipitada, ya que no se entiende dicha condecoración en el momento en que se encuentra la causa y, sobre todo, no se entiende la entrega de condecoraciones cuando no se han aclarado ninguna de las dudas o cuestiones sobre tan desgraciado acontecimiento, cuando no se han contestado a las preguntas planteadas y cuando no se detallan o se hace públicos los motivos o hechos que propician dicho acontecimiento hacia los responsables del dispositivo”, afirma la declaración institucional.

Fue Rocío Romero, la hermana de Víctor, uno de los agentes asesinados por Igor el Ruso, la que solicitó por escrito al Ayuntamiento de su localidad que aprobaran una declaración institucional al igual que están realizando otros consistorios y comarcas bajoaragonesas.

Al solicitar el “aplazamiento” y no la “revocación” de las medallas, el Ayuntamiento de Calanda, al igual que también hizo el de Alcañiz, ha suavizado la propuesta inicial que mandó los Amigos de Iranzo a todas las instituciones para recabar su apoyo. Otras entidades de la zona como las comarcas del Bajo Aragón y Andorra Sierra de Arcos; o los ayuntamientos de Ariño, Andorra o Albalate también han aprobado textos solicitando la revocación de las medallas.

El Ayuntamiento de la Villa Minera y la comarca andorrana han ido más allá y han llevado las medallas al Tribunal Central de lo Contencioso-Administrativo al igual que UAGA, cuyo recurso ya ha sido admitido a trámite y tiene fecha de juicio, en febrero de 2021.