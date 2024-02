El Ayuntamiento de Caspe busca ejecutar «cuanto antes» el PEI del Dique

Tras seis años de espera desde la sentencia judicial que decretó la obligación por parte del Ayuntamiento de Caspe de prestar servicios básicos a la urbanización El Dique, sus vecinos comienzan a ver la luz al final del túnel. El actual equipo de gobierno municipal ha destinado una partida de 200.000 euros del presupuesto de 2024 para acometer la primera parte del Plan de Infraestructuras. «Hemos tenido que hacer una separata para una fase de inicio que sería llevar el agua a la puerta de la urbanización con las tuberías de abastecimiento y en la que también se colocarían las de saneamiento», explica el concejal de Urbanismo y Obras José Miguel Albiac.

El Ayuntamiento caspolino ya ha remitido al Gobierno de Aragón el texto refundido y final, con todas las alegaciones solventadas y los informes sectoriales. Actualmente está a la espera de que el Consejo de Urbanismo emita su aprobación para poder aprobar en pleno la licitación de la obra y publicarla. Albiac espera recibir esa aprobación «hacia mediados o finales de febrero, de manera que podamos llevarlo al pleno de este mes, pero nunca se sabe y a lo mejor tiene que ser en el de marzo si algo se retrasa».

Desde la Asociación de Propietarios de El Dique, su presidenta María Pilar Rodríguez ha agradecido al actual equipo de gobierno su «voluntad para resolver los temas pendientes que la anterior corporación no atendió». «Estamos encantados de que por fin nos sentimos vecinos y de que estos derechos que puso la sentencia sean reconocidos por el Ayuntamiento. Vemos una total transparencia aunque estamos preocupados por la experiencia que hemos tenido en los años anteriores».

En febrero está prevista una nueva reunión entre los vecinos y el Consistorio para dar a conocer los últimos avances de este PEI. Las primeras reuniones con el actual equipo de gobierno se realizaron en septiembre a raíz del problema de abastecimiento de agua potable que sufrieron los vecinos entre septiembre y diciembre. «Tuvimos un problema muy serio porque nuestros medios de cloración no eran suficientes y tuvimos que declarar ‘ no apta’ el agua de boca», explica Rodríguez. En ese mismo encuentro, los propietarios trasladaron al Ayuntamiento sus peticiones y las demandas que hasta el momento no se habían atendido.

Segunda actuación del PEI del Dique

Una vez concluida la primera actuación, en la que se instalarán las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento, el Ayuntamiento destinará una segunda partida de 200.000 euros para realizar la instalación de estaciones de bombeo, alcantarillado, así como otras actuaciones que se requieran.

«Estamos comprometidos a desarrollar el PEI cuanto antes y estamos trabajando en acercar los servicios básicos a los vecinos de El Dique, como la recogida de basuras y la limpieza de las calles. En cuanto a la pavimentación y conservación de las calles, se irá conveniando con ellos las acciones necesarias y también se tratará de realizar la conexión al alumbrado público municipal«, detalla Albiac.