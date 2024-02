El Ayuntamiento de Castelserás no indemnizará al herido en la hoguera y la familia recurrirá la sentencia judicial

El Ayuntamiento de Castelserás no tendrá que indemnizar con 323.374 euros a la familia de Gerardo Correa, el vecino de Alcañiz de 49 años que sufrió un grave accidente en la Monumental hoguera en 2019, cuando un trozo del álamo le golpeó la cabeza durante la tradicional tala. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel -hecha pública el pasado miércoles 31 de enero- sostiene que la demanda se presentó fuera de plazo, por lo que el suceso ha prescrito. Sin embargo, la familia defiende que el año no debería computarse a partir del 20 de mayo de 2020 -cuando el herido fue dado de alta-, sino desde la estabilización de las secuelas -que fecha en el año 2021 o 2022-, y, por tanto, reclamará.

El proceso judicial se remonta a diciembre de 2022. Entonces la familia del herido denunció al Consistorio de Castelserás tras no recibir la indemnización por responsabilidad patrimonial solicitada. La resolución municipal -del 19 de octubre de ese año- consideró que la reclamación se había presentado fuera de plazo. Ahora los tribunales le han dado la razón. La sentencia fija -al igual que el Ayuntamiento- el 20 de mayo de 2020 como la fecha desde la que comienza la cuenta atrás, ya que ese día Correa fue dado de alta del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Alcañiz. Por tanto, el vencimiento sería el 20 de mayo de 2021. Y la reclamación, sin embargo, se puso ocho meses después: el 17 de enero de 2022.

NOTICIA RELACIONADA

Por su parte, el abogado de la familia, Ricardo Orús, argumentó durante el juicio -celebrado en octubre de 2023- que las secuelas no se estabilizaron hasta el 2021, e incluso 2022, según los diferentes documentos médicos presentados. Por un lado, el informe del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Alcañiz que acredita que el tratamiento de la espasticidad no fue paliativo, sino curativo, y que terminó el 24 de febrero de 2022. Por otro, la concesión de la invalidez absoluta por parte del Tribunal Médico de la Seguridad Social el 18 de enero de 2021. La víctima sufre un 54% de discapacidad, la de mayor grado.

Orús, quien ejerce además como portavoz de la familia ante los medios de comunicación, ha trasladado a La COMARCA que «la Justicia no ha interpretado correctamente los documentos médicos dada su complejidad». Asimismo, ha señalado que «la propia enfermedad de la víctima es compleja». El abogado se ha mostrado seguro de poder ganar el caso y ha adelantado que recurrirá la sentencia en el plazo de 15 días dispuesto por la ley.

No se analizan las medidas de seguridad

La sentencia se centra en si la demanda al Ayuntamiento de Castelserás se puso o no a tiempo, y no analiza a fondo si la hoguera se desarrolló con las suficientes medidas de seguridad. El abogado de la familia defendió en el juicio que las lesiones producidas por la caída del árbol se podrían haber evitado con un adecuado estudio de seguridad y vigilancia del evento. Los cuatro testigos que declararon coincidieron en que la celebración del festejo no contó con medidas de seguridad: no había vallas ni policías que indicaran el lugar más seguro en el que colocarse, ni una ambulancia por si se producían heridos.

El accidente se produjo en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2019. Gerardo Correa se encontraba junto a sus dos hijas al lado de la Monumental hoguera, en la misma plaza que estaba abarrotada de gente, mientras que su mujer contemplaba el espectáculo desde los porches del ayuntamiento. Una vez apagado el fuego se procedió a la tradicional tala del chopo. El árbol cayó sobre la pared de una casa, se partió y un trozo del tronco salió despedido en dirección contraria y golpeó a Correa en el lado derecho de la cabeza, alcanzando también a una mujer y a un niño.

NOTICIA RELACIONADA

El daño ocasionado en el lado derecho del cerebro le afectó físicamente al lado izquierdo del cuerpo. De acuerdo con los informes presentados por la familia, la víctima sufre espasticidad en la mano, la pierna y el dedo gordo del pie, lo que le genera una cojera. En cuanto a la parte psicológica, tiene un problema cognitivo de comprensión equiparable a la de un niño de 6 años. Apenas tiene memoria a corto y medio plazo. También padece ansiedad, obsesión, agresividad con su entorno y autoagresividad, llegándose a romper la mano él mismo en una ocasión.

Sin embargo, la compañía de seguros MGS -que da cobertura al Ayuntamiento de Castelserás- argumenta que los daños de Correa no serían tan graves. Según publicó el HERALDO DE ARAGÓN, durante el juicio, el letrado de esta parte, José María Gimeno, dijo que el denunciante «camina sin problemas, levanta objetos pesados y hasta conduce un coche y una moto». La aseguradora contrató a un detective que durante tres días espió y grabó con el teléfono móvil los movimientos del lesionado, concluyendo que este lleva una vida normal.

El Consistorio de Castelserás ha declinado hacer declaraciones a La COMARCA sobre la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel.