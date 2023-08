El Ayuntamiento y los 24 desalojados en Alcañiz piden a la propiedad que causó el derrumbe que actúe cuanto antes

Los 24 vecinos de la ronda Belchite que permanecen desalojados de sus domicilios por el derrumbe de un balcón en el número 20 de la plaza del Deán y el Ayuntamiento de Alcañiz, que actúa de intermediario, apremian a los propietarios de esta casa para que actúe cuanto antes. Aseguran que, por el momento, no se ha hecho ninguna intervención, lo que ocasiona que casi un mes después de la tormenta que generó el derrumbe, 13 familias sigan fuera de sus casas. Todavía no se ha desescombrado la terraza de una casa de la plaza del Deán que cayó en la zona posterior de dos fincas de dos edificios de viviendas de la ronda de Belchite y que obligó al desalojo de las 13 familias que vivían en sendas fincas.

El Consistorio ya ha remitido dos escritos de apremio a la familia propietaria de la vivienda, una el día siguiente del derrumbe, y una segunda 15 días después, porque, si no se limpian los escombros, no se puede entrar para analizar si la zona es segura o no. El pasado viernes los técnicos del seguro y albañiles realizaron una inspección ocular de la zona, pero hasta que no se retiren los escombros no se podrá comprobar el nivel de afección. Por el momento, la familia propietaria aún no han presentado en el Ayuntamiento una solicitud de permiso de obras y un cronograma de los trabajos a realizar según indica el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

«Hasta que la zona no sea segura las familias no podrán volver a sus domicilios. Desde el Ayuntamiento les estamos acompañando y dándoles el máximo apoyo porque es una situación muy complicada para todos», precisa el primer edil y concejal de Obras.

Estado de lo que quedó de la terraza después de que gran parte de esta se derrumbara a principios de julio./ C.O.

Los afectados son los 24 vecinos de dos bloques de los números 9 y 11 de la ronda Belchite y cuatro de una casa situada detrás, en la plaza del Deán, que generó problemas debido a que se le movió la cimentación por la lluvia. Una terraza agrietada y con un gran socavón hicieron saltar todas las alarmas, lo que llevó a la decisión del Consistorio de proceder al desalojo tras las lluvias torrenciales.