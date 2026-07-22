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22 JUL 2026|

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Ayuntamientos y particulares preparan alegaciones para frenar la reactivación de los macroparques eólicos del Matarraña

Teruel Existe anuncia una batería de iniciativas institucionales y jurídicas contra los proyectos de Green Capital y Repsol, que deberán someterse de nuevo a evaluación ambiental tras las modificaciones introducidas

Tomás Guitarte e Inmaculada Antón durante la rueda de prensa. / Teruel Existe
Tomás Guitarte e Inmaculada Antón durante la rueda de prensa. / Teruel Existe

La COMARCA22 07 2026

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ActualidadInfraestructuras

Los ayuntamientos afectados y particulares del Matarraña presentarán alegaciones para intentar impedir la reactivación de varios macroparques eólicos impulsados por Green Capital y Repsol. Así lo ha anunciado este martes Teruel Existe, que considera que ambas compañías pretenden recuperar proyectos que ya fueron desestimados o habían caducado, pese a las modificaciones incorporadas en sus diseños. La formación también llevará el debate a las instituciones mediante una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Aragón y una moción en el Consejo Comarcal del Matarraña para conocer la posición del resto de grupos políticos.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado que la organización utilizará "toda la fuerza que nos permite la ley y la movilización ciudadana" para impedir que salgan adelante unos proyectos que, a su juicio, amenazan el modelo de desarrollo de la comarca, basado en el patrimonio natural, cultural y el sector agrícola. Según ha explicado, las alegaciones partirán tanto de los consistorios como de propietarios y vecinos afectados.

Green Capital y Repsol modifican los proyectos

La consejera comarcal de Teruel Existe en el Matarraña y concejal de Valdeltormo, Inmaculada Antón, ha detallado que Green Capital plantea los parques Arlo, Céfiro y Paucali, con 36 aerogeneradores repartidos entre Mazaleón, Valjunquera, Calaceite, Valdealgorfa y Maella, además de más de 700 afecciones asociadas a las infraestructuras previstas. Por su parte, Repsol impulsa los parques Odiseo y Menecio, con 17 aerogeneradores en Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, Valdealgorfa y Maella, afectando a más de 600 fincas.

Según ha explicado Antón, ambos proyectos presentan cambios respecto a sus planteamientos iniciales. Green Capital reduce seis aerogeneradores y modifica la ubicación de otros 19, mientras que Repsol elimina uno de los previstos, desplaza otros dos y cambia el punto de evacuación. No obstante, la formación sostiene que las afecciones sobre el territorio "siguen siendo una brutalidad" y recuerda que ambos proyectos se solapan parcialmente, llegando incluso a situar algunos aerogeneradores en las mismas coordenadas.

Nueva evaluación ambiental

Teruel Existe subraya que las modificaciones introducidas obligarán a tramitar una nueva evaluación de impacto ambiental. La formación recuerda además que Green Capital obtuvo en 2023 una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa y que los proyectos que posteriormente adquirió Repsol a Forestalia habían visto caducar sus licencias de obra.

La organización también critica que las empresas hayan mantenido contactos con los ayuntamientos, pero no con los propietarios particulares afectados. En este contexto, Antón ha avanzado que las alegaciones buscarán defender un modelo económico basado en la agricultura, el turismo y la conservación del territorio. "Tenemos el deber de proteger nuestra comarca y decir bien alto, tal y como dijo nuestro territorio hace unos años, renovables sí, pero no así", ha concluido.

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