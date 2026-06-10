Un año más de Campeonato, cuatro como la única reserva y 12 millones de euros: Así es el acuerdo para conservar MotoGP en Motorland Aragón

Una cita fija en 2027 y cuatro años —entre 2028 y 2031— como único circuito de reserva. Son las claves del acuerdo que el Gobierno de Aragón y Dorna han firmado este miércoles para que MotoGP siga contando con el circuito de Motorland en Alcañiz. Tras meses de incertidumbre y silencio administrativo, la DGA ha conseguido lo que para muchos sonaba imposible: conservar, al menos un año seguro, la prueba más importante del complejo deportivo bajoaragonés. Cada Gran Premio que se celebre le costará al Gobierno 12 millones de euros de canon, una cifra superior a los 8 millones actuales.

El presidente Azcón; el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta; el gerente de Motorland, Jorge Panadés; el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro; y el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, han estado presentes en la firma en un día que desde el Ejecutivo consideran «histórico».

El presidente ha asegurado que esta es «una buena noticia que confirma el buen trabajo que se está haciendo desde el circuito de Motorland». «Cada año que se ha conseguido el campeonato, la competencia internacional es infinitamente mayor y hoy hablamos de que Aragón compite y gana contra los mejores circuitos del mundo», ha reconocido Azcón. «Tras meses de trabajo y de negociaciones exigentes, podemos anunciar que el Gran Premio de Aragón volverá a celebrarse el próximo año. Las motos volverán a rugir en 2027 en el trazado alcañizano. Además, Motorland seguirá vinculado a MotoGP durante el periodo comprendido entre 2028 y 2031 como circuito de reserva», ha expresado el presidente Azcón tras la firma de la prórroga del acuerdo.

El gerente del Circuito, Jorge Panadés, ha defendido que Motorland no se entiende sin Alcañiz y tampoco «sin su histórico circuito Guadalope». «Por diversas cuestiones perdimos el circuito urbano, pero a cambio recibimos el premio que es Motorland Aragón», ha anunciado como introducción al acto y con una motocicleta corporativa vinilada con la imagen corporativa del complejo como fondo en los jardines del Pignatelli.

Atraer más pruebas más allá del motociclismo

El CEO de Dorna ha asegurado que Aragón «significa muchísimo» para el Mundial de MotoGP y que su entrada en el calendario hace ahora 16 años supuso «un cambio para todos». En este sentido, Ezpeleta defiende que la entrada de Dorna en el entramado de Liberty Media —empresa responsable de los derechos del Mundial de Fórmula 1— supone más opciones para ampliar los eventos que se celebran en el complejo bajoaragonés.

Así, Ezpeleta se ha comprometido durante la rueda de prensa a trabajar para «ayudar a Aragón a que puedan llegar más eventos a las instalaciones». Motorland cuenta con el apoyo en este caso también de equipos y pilotos. «Se han mostrado todos encantados de saber que Aragón estará en el mundial de 2027», ha puntualizado Ezpeleta.

Hungría vuelve a ser clave 16 años después

Ezpeleta ha asegurado que la entrada del Gran Premio en 2027 no sustituye a ningún otro trazado y ha apuntado que el trazado alcañizano se ha ganado el puesto por su buen trabajo en sus más de 15 ediciones. «Motorland se ha ganado el derecho y el honor de tener un puesto fijo en el calendario del Mundial», ha asegurado el CEO de Dorna.

Si bien se confirma el buen trabajo del circuito, la realidad es que el Gran Premio de Hungría, en el circuito de Balatonring, es el que no formará parte del calendario mundialista. La reforma que el trazado presentó en 2023 no convence a Dorna y por ello la oportunidad llega al Bajo Aragón.

La historia en este caso se repite 16 años después. En 2010 —año de la primera edición del Gran Premio de Aragón en Motorland— Alcañiz tuvo la oportunidad porque las obras del complejo húngaro no estuvieron listas a tiempo. A partir de entonces, el trazado bajoaragonés fue cita fija en el mundial y desde entonces el Gran Premio se ha celebrado anualmente excepto en 2023, cuando Dorna pidió la rotación entre los Grandes Premios de la Península Ibérica.

Una proyección para el mundo entero

En cuanto al impacto económico y social que el circuito tiene en la comunidad autónoma, Azcón cifra los beneficios en 50 millones de euros anuales, de los que la mitad, 25 millones, llegan directamente del Mundial de MotoGP. El presidente ha defendido también que el complejo deportivo crea cada año 500 puestos de trabajo directos a jornada completa. A todo ello se suman los beneficios de hoteles y restaurantes: «La caja de esos días ayuda para el resto del año», ha añadido Azcón.

Así, asegura que las inversiones que se han realizado desde el inicio de la legislatura en el trazado —unos 10 millones de euros solo en infraestructuras— son consideradas por parte del Gobierno de Aragón como «estratégicas». Además del impacto económico, Azcón recuerda que la prueba deja también una gran «repercusión reputacional» y ha defendido el Gran Premio como una ventana al mundo con la que dar a conocer no solo a Alcañiz, sino también a toda la comunidad autónoma. «Durante el Gran Premio, Aragón suena en todo el mundo y podemos proyectar nuestra buena imagen, lo cual es una gran noticia», ha concluido.

El Ayuntamiento, eufórico ante el anuncio

En la presentación también ha estado presente el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, que se ha mostrado eufórico ante la noticia. En declaraciones para Radio La Comarca, el primer edil ha asegurado que es una noticia «fantástica». «Es un anuncio que nos llena de orgullo a alcañizanos y bajoaragoneses», ha apuntado Estevan, que ha asegurado que durante este tiempo de dudas él siempre ha confiado en las negociaciones del Gobierno de Aragón. «Sabía que la DGA no iba a fallar y confiaba porque Jorge Azcón me dio su compromiso», ha añadido.

En este sentido, Estevan ha mostrado su agradecimiento con Azcón, de quien ha asegurado que «ha mostrado todo su compromiso con Motorland Aragón». Asegura el alcalde que «los alcañizanos se merecen tener una edición más de un evento de estas características». «Alcañiz ha sido siempre una referencia en el Campeonato del Mundo de MotoGP, por lo bien que se portan los alcañizanos, por lo acogedores que somos con los eventos del motor y solo nos queda seguir ofreciendo lo mismo», ha apuntado, y ha pedido que los alcañizanos «llenen las gradas».

En cuanto a la continuidad del Gran Premio a partir de 2027, el primer edil sostiene que lo importante va a ser «trabajar bien, estar atentos y sobre todo cumplir con lo que nos pidan, siempre en la medida de nuestras posibilidades».

Los socialistas lamentan las condiciones

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Los socialistas celebran la renovación pero lamentan las condiciones del acuerdo que, aseguran, “en realidad nos sitúa ya como circuito suplente, tanto por la razón que ha hecho posible la firma de hoy como por las expectativas de futuro planteadas”.

Los socialistas se han mostrado “convencidísimos” de la necesidad de prorrogar la prueba “por los muchos beneficios que ofrece al propio circuito, a la zona y a toda la Comunidad Autónoma”, señalando que merecen “la apuesta y el esfuerzo” que, han recordado, comenzó con el gobierno presidido por Marcelino Iglesias en 2010. Lo han calificado como “inversión estratégica” pese a que, han señalado, en apenas 5 años se va a pasar de un canon de 7 millones de euros con los gobiernos de Javier Lambán a desembolsar, 12 millones de euros.

Pero, por otro lado, el PSOE ha lamentado la “escasa” capacidad negociadora que ha exhibido el Gobierno de Aragón durante estos últimos meses ante la empresa organizadora. Así, creen que hoy se ha confirmado que el Campeonato de Aragón, como ya habían advertido hace unos meses, “estaba destinado a desaparecer con el PP” y solo “un golpe de suerte” por las condiciones de los circuitos de velocidad en Hungría ha cambiado “un guion que ya estaba escrito, como ha confirmado el discurso repleto de excusas de Jorge Azcón esta mañana”.