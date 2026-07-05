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05 JUL 2026|

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El Bajo Aragón y el Maestrazgo afrontan un lunes de calor extremo y alto riesgo de incendios

AEMET activa el aviso naranja por máximas en el Bajo Aragón y el amarillo en el Maestrazgo, mientras Protección Civil declara alerta roja por incendios en varias zonas de la comunidad autónoma

Mapas de alertas por altas temperaturas y riesgo de incendios. / M.M.R.
Mapas de alertas por altas temperaturas y riesgo de incendios. / M.M.R.

Marina Monreal05 07 2026

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ActualidadMedio Ambiente

El Bajo Aragón y el Maestrazgo afrontan este lunes 6 de julio una jornada marcada por las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por temperaturas máximas entre las 13.00 y las 21.00, coincidiendo con uno de los momentos de mayor intensidad del episodio de ola de calor.

En el caso del Bajo Aragón, permanecerá activado el aviso naranja por temperaturas máximas, al igual que en las provincias de Huesca y Zaragoza. Por su parte, las comarcas de Gúdar y Maestrazgo, junto a Albarracín y Jiloca, estarán en nivel amarillo. AEMET advierte de que este episodio puede conllevar un riesgo importante para la salud, especialmente durante las horas centrales del día y por la persistencia de noches cálidas.

Las altas temperaturas también elevan el peligro de incendios forestales. La Dirección General de Gestión Forestal ha establecido para este lunes el Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en 24 zonas de Aragón, entre ellas Puertos de Beceite, Maestrazgo, Gúdar, Javalambre, Mijares, Bajo Ebro Forestal y Valle del Ebro Agrícola.

Según la previsión, el combustible muerto presenta una disponibilidad alta o muy alta en buena parte de la Comunidad, especialmente en la mitad norte y en el tercio sur. Además, son posibles incendios de alta intensidad en casi todo el territorio. Los principales factores de propagación serían la topografía y, de forma más local durante la tarde, el viento.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible.

También se aconseja beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar; realizar comidas ligeras; evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas; y no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados.

Protección Civil recuerda además la importancia de extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

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