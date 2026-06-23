Termostatos disparados hasta los 57ºC: Híjar y Alcañiz, entre las temperaturas más altas de Aragón durante la ola de calor

Nueva jornada de calor intenso en toda la comunidad de Aragón, con máximas que han alcanzado los 42 ºC. Este lunes, Alcañiz registró 42,5 ºC, lo que situó a la localidad como el segundo municipio aragonés con la temperatura más alta -solo por detrás de Quinto (Zaragoza)- y como la octava máxima a nivel nacional. Este martes, le ha llegado el turno a Híjar, que ha alcanzado una máxima de 41,5 ºC, situándose también por detrás de Quinto. Además, un termómetro callejero en Alcañiz ha llegado a marcar 57 ºC durante la tarde.

La alerta naranja por calor se mantendrá activa durante la jornada del miércoles, que será, posiblemente, el último día de esta primera ola de calor del verano. Según las previsiones, la temperatura máxima en Alcañiz será de 39 ºC, mientras que en Híjar se alcanzarán los 40 ºC. Las noches continuarán siendo cálidas, ya que las mínimas no bajarán de los 20 ºC.

Para hacer frente a estos episodios de máximas temperaturas, desde el Ayuntamiento de Alcañiz han anunciado que el martes y el miércoles el acceso a las piscinas municipales de la ciudad y de las pedanías de Valmuel y Puigmoreno será gratuito.

Recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil pide a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas de más calor, reducir la actividad física intensa y, si es posible, aplazar trabajos o ejercicio en el exterior. También se aconseja beber agua con frecuencia, incluso sin sed, mantener una alimentación ligera y evitar el alcohol, así como permanecer en espacios frescos, bajar persianas durante el día y ventilar por la noche. En el exterior es recomendable usar ropa ligera y clara, proteger la cabeza y aplicar protección solar adecuada.

Entre las recomendaciones, recuerdan vigilar a las personas más vulnerables y no dejar nunca a niños, mayores o animales en el interior de vehículos estacionados, ni siquiera unos minutos. También conviene estar atentos a síntomas de agotamiento por calor, como mareos, debilidad, dolor de cabeza o desorientación. En caso de síntomas graves, como una temperatura corporal muy elevada, pérdida de conciencia o vómitos, debe llamarse al 112.