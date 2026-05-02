El Bajo Aragón se prepara para el eclipse total de Sol del 12 de agosto con una simulación en La Estanca

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo del Bajo Aragón vivirá un espectáculo astronómico excepcional: un eclipse total de Sol que no se ha producido en la zona desde 1905 y que no volverá a repetirse hasta el año 2180. Alrededor de 60 personas, entre vecinos, familias y grupos de amigos, se reunieron este viernes en La Estanca de Alcañiz para participar en una jornada divulgativa, marcada por la curiosidad y el interés colectivo por este fenómeno poco habitual.

Ante este acontecimiento único, la Agrupación Astronómica del Bajo Aragón ha iniciado una serie de jornadas divulgativas para preparar a la población. “Es un momento irrepetible, no nos lo podemos perder”, aseguró Juan Antonio Mir, miembro de la agrupación, quien participa en estas charlas informativas dirigidas a vecinos, asociaciones y centros educativos.

Un ensayo para el gran día

Las jornadas, definidas como un “ensayo”, tienen como objetivo explicar tanto el fenómeno como las medidas de seguridad necesarias. “Informamos de lo que va a suceder y de cómo disfrutarlo con seguridad en todas sus fases”, explicó Mir.

El eclipse comenzará el 12 de agosto a las 19:30 con la fase parcial, que se dará cuando la Luna empiece a cubrir el Sol progresivamente. La oscuridad total llegará a las 20:30 y durará apenas un minuto y medio, un instante en el que el día se transformará en noche. “Podremos ver la corona solar, el anillo de diamantes o las perlas de Bailey, pero también sentir cambios como la bajada de temperatura o el comportamiento extraño de los animales”, detalló Mir.

Las claves para disfrutar del eclipse total

1 Cuándo será y dónde verlo: el 12 de agosto de 2026. Se recomienda elegir lugares elevados y sin obstáculos hacia el oeste, ya que el eclipse será bajo en el horizonte. 2 Medidas de seguridad: Durante la fase parcial es imprescindible usar gafas homologadas para evitar daños en la vista. Solo durante la totalidad se podrán retirar las gafas sin riesgo, cuando la Luna cubra completamente el Sol.

3 Evitar desplazamientos: Los expertos aconsejan no usar el coche y optar por puntos cercanos, ya que habrá espacio suficiente para la observación. El entorno de Motorland Aragón es uno de los más recomendados.



Seguridad: clave para disfrutar del fenómeno

Uno de los aspectos más importantes es la protección visual. Durante la fase parcial será imprescindible utilizar gafas homologadas: “El peligro está en mirar al Sol durante ese proceso. Hay que protegerse desde que empieza hasta que llega la totalidad”, adviertió Mir. Sin embargo, durante el eclipse total se podrán retirar las gafas sin riesgo: “En ese momento la Luna tapa completamente el Sol y no hay peligro”.

El Bajo Aragón se posiciona como una de las mejores zonas para ver el eclipse, con un 80% de probabilidad de cielos despejados. No obstante, hay un condicionante clave: el fenómeno se producirá muy bajo en el horizonte.

“Hay que buscar lugares elevados y sin obstáculos hacia el oeste”, recomendó el experto. En Alcañiz, destacan puntos como el Castillo, la Ermita de la Encarnación, el Cabezo del Cuervo, Pueyos o La Estanca. Además, se aconseja evitar desplazamientos en coche y optar por ubicaciones cercanas: “Hay suficiente espacio para que todos puedan verlo sin moverse de la localidad”.

Momentos de la jornada divulgativa en torno al eclipse en La Estanca./ A.F.

Un fenómeno breve pero inolvidable

La brevedad del eclipse total contrasta con su intensidad. En cuestión de segundos, el entorno cambiará radicalmente: “Será de día y, de repente, se hará de noche. Y luego volverá la luz de golpe”, explicó Mir. El eclipse no llegará a observarse en todas sus fases completas, ya que el Sol se ocultará en el horizonte antes de que finalice el proceso.

El ambiente, cercano y participativo, volvió a evidenciar el interés creciente por el eclipse en la comarca. El evento contó, además, con la actuación de DJ Lagu en una animada sesión de tardeo. En la cita colaboraron, junto a la agrupación, el Ayuntamiento de Alcañiz, el fotógrafo Luis Pitarque y el restaurante La Perca.

La Agrupación Astronómica continuará realizando charlas en colegios y asociaciones durante los próximos meses. “Donde nos llaman, vamos”, aseveró Mir, destacando el interés creciente por este evento. Como mensaje final, el experto lo resume con claridad: “Es un evento único en nuestras vidas. Hay que disfrutarlo”.