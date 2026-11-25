Dos proyectos turísticos impulsados por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Templum y Alacón Rupestre Inclusivo, han sido seleccionados como finalistas de la X edición de los Premios a la Mejor Experiencia Turística de Aragón 2026, convocados por el Gobierno de Aragón.

La presencia de ambas iniciativas entre las propuestas finalistas, tal y como señalan desde el ente comarcal, supone un importante reconocimiento al trabajo que se está desarrollando en la comarca para crear nuevos productos turísticos, innovadores y vinculados a los recursos patrimoniales del territorio. Además, representa una oportunidad para dar visibilidad a Andorra-Sierra de Arcos y situar sus propuestas en los canales de promoción turística de Aragón.

Los premios reconocen experiencias que destacan por su originalidad, innovación, sostenibilidad y capacidad para ofrecer propuestas diferenciadoras a los visitantes. Los tres galardones de esta edición se darán a conocer en diciembre, durante la Gala de las Experiencias Turísticas 2026.

Dos proyectos turísticos de gran valor

Uno de los proyectos finalistas es Templum, una ruta nocturna permanente que conecta las localidades de Estercuel, Crivillén y Alacón a través de seis espectáculos de videomapping, dos en cada municipio. Mediante tecnología audiovisual, iluminación inteligente y sonido envolvente, las fachadas de sus iglesias se convierten en escenarios donde se proyectan historias relacionadas con el patrimonio y la identidad local. Las temáticas recorren desde La Encamisada y el pasado minero hasta el arte rupestre, los dinosaurios, la figura del escultor Pablo Serrano y los cielos nocturnos de la comarca.

En funcionamiento desde finales de febrero de 2026, Templum es un producto turístico permanente, disponible durante todo el año, que contribuye a diversificar la oferta y favorecer la desestacionalización. Su carácter nocturno también ofrece nuevas oportunidades para prolongar la estancia de los visitantes y favorecer el consumo en los establecimientos de restauración y alojamiento del territorio. El proyecto ha contado con financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) que se ha complementado con una aportación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

La segunda propuesta seleccionada es Alacón Rupestre Inclusivo, una experiencia que acerca el arte rupestre, declarado Patrimonio Mundial, a todos los públicos mediante un recorrido por las calles de Alacón. El proyecto traslada diez pinturas rupestres de los abrigos del entorno a las fachadas del municipio, mediante reproducciones de gran formato que convierten el casco urbano en un museo al aire libre.

Su principal elemento diferenciador es la accesibilidad: los paneles interpretativos incorporan textos en braille y reproducciones en relieve que permiten descubrir las figuras a través del tacto. Además, mediante códigos QR, los visitantes pueden escuchar audios en los que los propios vecinos de Alacón explican e interpretan las pinturas. Una propuesta que combina patrimonio, inclusión y participación de la población local, especialmente pensada para facilitar el acceso al arte rupestre a las personas con discapacidad visual o movilidad reducida . La iniciativa, que partió de dos vecinas del municipio y que el ayuntamiento de Alacón tomó como suya, ha sido desarrollada por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos con la financiación del Plan de Sostenibilidad Turística.

La gala, en diciembre

La selección de estos dos proyectos como finalistas tiene también una importante dimensión promocional. Según las bases de la convocatoria, las experiencias finalistas y seleccionadas podrán beneficiarse de difusión en los canales oficiales de Turismo de Aragón, en las plataformas Experiencias Turísticas de Aragón y Experiences Spain, así como de su inclusión en un folleto promocional y en acciones de promoción turística nacionales e internacionales, entre ellas las realizadas a través de Turespaña.

Además, las tres experiencias ganadoras tendrán un espacio exclusivo en el stand de Aragón en FITUR 2027 y en otras ferias nacionales y del sur de Francia a lo largo del próximo año.

En palabras de la presidenta de la comarca, Naiara Loras Minguillón : "para la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, contar con dos proyectos entre los finalistas de esta décima edición supone una satisfacción y una oportunidad para proyectar el territorio más allá de su ámbito geográfico". "Ambas iniciativas representan dos maneras diferentes de poner en valor el patrimonio ,a través de la innovación tecnológica en Templum y mediante la accesibilidad y la participación local en Alacón Rupestre Inclusivo. Dos propuestas que muestran la capacidad del medio rural para generar experiencias turísticas singulares y ofrecer nuevos motivos para descubrir la comarca", ha concluido Loras.