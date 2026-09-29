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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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29 SEP 2026|

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El Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares contará con 11 pruebas en cinco comarcas

La XIII edición se desarrollará entre el 3 de octubre de 2026 y el 23 de abril de 2027 y recorrerá localidades de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín, Cuencas Mineras y Matarraña. Los participantes deberán disputar al menos seis carreras para optar a los premios finales

Imagen de archivo de la celebración del Circuito Intercomarcal. / Cedida
Imagen de archivo de la celebración del Circuito Intercomarcal. / Cedida

La COMARCA29 09 2026

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AtletismoDeporte

El Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares afronta su XIII edición con once pruebas repartidas por cinco comarcas turolenses y un calendario que se extenderá durante más de seis meses. La competición comenzará este 3 de octubre en Alcorisa con la Milla «Encarnación Escudero» y concluirá el 23 de abril de 2027 con la Carrera de San Jorge en Albalate del Arzobispo y Urrea de Gaén.

La iniciativa está impulsada conjuntamente por las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín, Cuencas Mineras y Matarraña con la colaboración de los ayuntamientos de las localidades que acogerán las diferentes carreras.

El circuito tiene como uno de sus principales objetivos fomentar la actividad deportiva y, especialmente, el atletismo de base, acercando esta disciplina a diferentes localidades de la provincia. Al mismo tiempo, busca favorecer la convivencia entre participantes procedentes de distintos puntos de Teruel y ofrecerles la posibilidad de conocer diferentes municipios y territorios.

La organización conjunta supone además un ejemplo de colaboración entre comarcas y ayuntamientos para desarrollar una actividad deportiva que trasciende el ámbito de cada municipio. Las diferentes citas pretenden generar jornadas de encuentro en las localidades participantes y contribuir a vertebrar el territorio a través del deporte.

De Alcorisa a San Jorge: siete meses de carreras

El calendario comenzará el 3 de octubre con la Milla 'Encarnación Escudero' de Alcorisa. La siguiente cita llegará el 18 de octubre con el Cross de Calanda / Cross Bajo Aragón, en Calanda, mientras que el 8 de noviembre la competición regresará a Alcorisa para disputar el Cross 'Memorial Rubén Balfagón'.

El 13 de diciembre, Utrillas acogerá el Cross Titanes del Carbón Cuencas Mineras, última cita de 2026. La competición se retomará el 24 de enero de 2027 en Alloza con el Cross Comarca Andorra-Sierra de Arcos y continuará el 14 de febrero con el Cross La Zingla Cuencas Mineras, en La Hoz de la Vieja. El 28 de febrero será el turno del Cross de Albalate del Arzobispo. Posteriormente, el circuito viajará el 14 de marzo a Montalbán para celebrar el Cross La Riera Cuencas Mineras.

Las tres últimas citas se concentrarán en abril. El 11 de abril, Cuevas de Almudén albergará el Cross Cuencas Mineras (La Val); el día 18 se disputará el Cross Comarca del Matarraña en el Albergue de Cretas; y el 23 de abril, coincidiendo con San Jorge, Albalate del Arzobispo y Urrea de Gaén pondrán el cierre al calendario con la Carrera de San Jorge.

Todas las pruebas estarán abiertas tanto a atletas con licencia federativa o escolar como a participantes sin licencia. Para estos últimos, la organización contratará un seguro de accidente deportivo. Junto a las categorías escolares, el circuito contará también con una copa para personas adultas.

Para optar a los premios finales será obligatorio completar un mínimo de seis pruebas. A la hora de establecer la clasificación se contabilizarán los siete mejores resultados conseguidos durante el circuito. Además, quienes participen en nueve o más carreras recibirán una bonificación adicional de 50 puntos.

Las inscripciones tendrán que formalizarse de manera individual para cada una de las pruebas, respetando los plazos y las condiciones establecidos por la entidad organizadora de cada carrera. Los horarios, las distancias y el resto de aspectos técnicos se comunicarán con la debida antelación.

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