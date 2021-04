Bastaron seis horas para identificar a Igor el Ruso tras los asesinatos

Las huellas de Norbert Feher llegaron al laboratorio de Criminalística de Teruel en torno a las cinco de la madrugada del 15 de diciembre -una vez detenido- y entre las 11.00 y las 12.00 de ese mismo mediodía ya se certificó «sin ningún género de dudas» la identidad del asesino. En esas seis horas las huellas de Feher se enviaron a través de una oficina nacional de la Interpol a todo el mundo; Italia y Serbia respondieron a las coincidencias y el laboratorio turolense comprobó que se trataba de Norbert Feher. Así lo explicaron este jueves los agentes del laboratorio de criminalista de la Guardia Civil de Teruel que testificaron en el juicio contra Igor el Ruso en la Audiencia Provincial.

La eficiencia para averiguar la identidad del criminal en apenas unas horas contrasta con la ineficacia para hacerlo durante los nueve días anteriores, desde que había intentado matar a dos personas en Albalate del Arzobispo, hasta que se produjeron los asesinatos pese a que esta persona había entrado en varias viviendas a robar comida y enseres a lo largo de todos esos días. Especificaron, a preguntas de uno de los abogados de la acusación, Mariano Tafalla, que para conseguir una huella no es necesario contar con «el dedo de la persona». «Una huella se puede recoger de cualquier superficie tersa, lisa o pulimentada», puntualizaron los agentes refiriéndose al manual de la Guardia Civil.

No obstante, no es posible cotejar ninguna huella cuando no se toman. Aunque en el masico en el que se produjeron los intentos de homicidios en Albalate sí que se llegó a realizar una inspección ocular por parte del servicio de criminalística, «allí no se obtuvieron huellas», determinaron. En el resto de robos «no consta que se recogieran» y, en ningún caso, «llegó ninguna huella al laboratorio de Teruel». Y es que, esos robos -que se tipificaron como faltas o delitos de daños- «eran temas del equipo de policía judicial de Alcañiz», según determinaron los agentes.

El abogado de UAGA, Pablo Martínez, también destaca que le ha llamado la atención la rápida identificación de la identidad al recibir las huellas y se pregunta qué habría pasado si el servicio de Criminalística hubiera recibido las huellas del sospechoso en los días anteriores al 14, cuando Feher entraba a robar en los masicos de la zona. “Muchos de los hechos delictivos cometidos hasta el 14 se calificaron como faltas o delitos leves de daños y no como tentativas de robo cuando además también había avisos. Esto ocasionó que se les diera menos importancia a nivel policial», apunta.