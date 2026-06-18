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18 JUN 2026|

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Bodegas Crial de Lledó logra tres oros en la sesión de Vinos Blancos y Tintos del Mundial de Bruselas

Las referencias ganadoras han sido Les Roques de Benet 2021, Celtis Australis Blanco 2022 y Celtis Australis Tinto 2021

Foto familiar Bodegas Crial./ Cedida
Foto familiar Bodegas Crial./ Cedida

Gema Romero18 06 2026

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ActualidadCultura y Ocio

La bodega familiar Crial de Lledó vuelve a situar a la comarca del Matarraña en el mapa de los vinos más exclusivos del mundo. Las referencias Les Roques de Benet 2021, Celtis Australis Blanco 2022 y Celtis Australis Tinto 2021 han sido distinguidas con tres medallas de oro en la Sesión de Vinos Blancos y Tintos del Concurso Mundial de Bruselas, uno de los certámenes vitivinícolas más prestigiosos a nivel internacional.

Carlos Albesa, cuarta generación al frente del negocio familiar, ha manifestado su orgullo tras revalidar la calidad de sus elaboraciones: “Es una gran satisfacción continuar la labor que hacía mi abuelo, adaptándonos al mercado actual para exportar los sabores del territorio desde un pueblo tan pequeño como Lledó”. Según explica el propio Albesa, estos vinos galardonados son sus creaciones más personales, donde ha dejado una mayor huella tras años de experiencia : “He conseguido un vino que transmite al cliente un territorio y un sabor que no deja indiferente”.

El alma de los premiados: Identidad y exclusividad

En Les Roques de Benet 2021, un tinto crianza con base de garnacha tinta y toques de cabernet, la bodega ha buscado un "tándem perfecto" entre la variedad y la barrica para lograr estructura y aroma. Es un vino diseñado para maridar con la cocina típica del terreno, como el ternasco elaborado.

Las referencias de Bodegas Crial premiados en el certamen / Cedida

Por su parte, la gama Celtis Australis —nombre botánico de Lledó— representa la máxima pureza del municipio. En estas variedades, Carlos ha querido destacar la imagen de su mujer y sus dos hijos en la etiqueta, subrayando el carácter familiar del proyecto. Se trata de elaboraciones de garnacha blanca y tinta seleccionadas de los mejores campos, con una producción extremadamente limitada: apenas 1.200 botellas de blanco y 2.000 de tinto.

Para mantener la frescura y que la madera no eclipse la fruta, se utilizan barricas nuevas de 500 litros, huyendo de formatos más pequeños que podrían saturar el paladar. Como se aprecia, son creaciones exclusivas donde predomina la calidad y un engranaje complejo entre el saber hacer de los viticultores y una recolección en el punto óptimo de madurez para cruzar fronteras a través del sabor.

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