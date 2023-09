Bronca entre Urquizu y la consejera de Educación por la falta de línea de bus entre Alcañiz y Caspe

La falta de transporte escolar para los 28 alumnos de FP entre Alcañiz y Caspe ha sido este jueves llevada al primer pleno de las Cortes de Aragón. Esta cuestión ha desatado un bronco debate entre la consejera de Educación de la DGA, Claudia Pérez, y el portavoz de Educación del grupo socialista y exalcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.

El diputado socialista ha echado en cara que tuvieran que ser las entidades locales, Ayuntamientos y Comarcas, quienes tengan que tomar medidas urgentes cuando no es de su competencia. Urquizu ha recordado que durante la protesta que tuvo lugar este miércoles, alcaldes y presidentes comarcales anunciaron una reunión la próxima semana para que fueran estas instituciones las que asumieran el coste de la línea. «El transporte escolar es su responsabilidad y lo que puede pasar es que cuando un Ayuntamiento quiera pagar la línea el secretario le diga que esto no puede ser porque no es competencia ni del ayuntamiento, ni de la comarca«, ha explicado. Además, el socialista ha pedido a la nueva consejera «ponerse a trabajar, ir a los centros, hablar con los padres y mantener las reuniones«.

La consejera resaltó la dificultad de cubrir la ruta por ser interprovincial y aseguró que se daría una respuesta por parte de la Consejería, pero no sin duros reproches hacia Urquizu. «En muchas ocasiones los ayuntamientos se ponen en contacto con la conserjería y ahí estamos, el problema se va a solucionar, pero si el año pasado usted era el alcalde de Alcañiz y no tenía autobús… a mí que me tiene que decir«, ha dicho Pérez, despertando los aplausos de los suyos.

También faltan técnicos de Educación Especial

La oposición también ha aprovechado su intervención para acusar al gobierno de tener «al mundo rural por detrás en sus prioridades» aludiendo a la falta de técnicos auxiliares de educación especial que afecta a muchos centros del Bajo Aragón Histórico y que también ha protagonizado una protesta esta misma semana.

«El año pasado había 487 técnicos de Educación Especial contratados, este año 432, son 45 menos que el año pasado. Ustedes empiezan a enseñar la patita», ha acusado Urquizu y ha añadido que el único objetivo del nuevo ejecutivo es «recortar, recortar y recortar».

En el @ppopular siempre se retrasan con los mismos, siempre privan de derechos a los mismos y siempre se lo ponen difícil a quiénes ya lo tienen difícil. El final de mi intervención hoy en las @cortes_aragon en la comparecencia de la Consejera de Educación #Igualdad pic.twitter.com/tWc6vGpPB3 — Ignacio Urquizu (@iurquizu) September 28, 2023

La consejera de Educación ha respondido a Urquizu que las plazas no están cubiertas porque en el momento de la gestión de las peticiones no había personas disponibles para asumir las necesidades. «Este es su modelo de gestión», ha asegurado Pérez.