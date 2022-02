El bus para los alumnos de Alcañiz que estudian FP en Caspe comenzará este mes

Los jóvenes de Alcañiz que estudian un ciclo formativo en el instituto Mar de Aragón de Caspe y que no cuentan con una ruta de autobús escolar verán solucionado este mes su problema. Según adelanta el alcalde alcañizano, Ignacio Urquizu, el día 11 de febrero se pondrá en marcha la ruta, de la que se ha encargado la dirección provincial de Educación de Teruel aunque la competencia es de la provincia de Zaragoza. Esta ruta, que hasta ahora no existía, se sacó a licitación junto con otras que quedaron pendientes.

Hasta ahora son los padres los que se deben organizar para trasladar a sus hijos hasta el centro caspolino, ya que tampoco pueden utilizar el coche de línea porque no se ajusta a sus horarios de entrada y salida.

Los progenitores llevan desde el curso pasado llamando a las puertas de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón por lo que consideran que es un agravio comparativo ya que sí existen rutas escolares para trasladarse a otros institutos de la zona e incluso los propios jóvenes caspolinos que cursan FP en Alcañiz sí tienen un autobús financiado. Hasta el momento con el inicio de este curso la situación sigue siendo la misma y tanto jóvenes como padres no entienden por qué no se habilita una ruta desde Alcañiz cuando se cuenta con suficientes estudiantes como para crearla. Como mínimo son una quincena aunque podrían ser más ya que los chicos cursan distintos estudios y al no compartir transporte escolar tampoco se conocen.

Los padres han llevado su problema a la consejería de Educación y también han pedido ayuda al propio Ayuntamiento alcañizano y al instituto. Denuncian que la administración no está ofreciendo facilidades para que los jóvenes se formen en el territorio en formación profesional y además crea agravios entre localidades. «Queremos que el medio rural salga a flote pero no nos ofrecen facilidades a los que vivimos aquí. Hay que promocionar más lo que tenemos, como los ciclos formativos de nuestros institutos, una formación de calidad muy cerca de casa, y en cambio lo que hacen es poner palos en las ruedas», afirma Mónica Capilla, madre de una joven que estudia el grado medio de Producción Agropecuaria.

Mientras tanto, deben organizarse cada día para organizar los coches con los que trasladar a sus hijos dependiendo de las circunstancias laborales y personales diarias de cada uno.