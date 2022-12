El C.D. Utrillas se salva de los puestos de descenso en casa del C.D. Caspe

En un partido en el que tanto el C.D. Caspe como el C.D. Utrillas se jugaban la salida de los puestos de descenso, el equipo visitante en Los Rosales demostró su fuerza mientras que los locales no pudieron salir airosos del encuentro. No obstante, la grada animó, en su mayoría, a los azules, ya que estaban en casa. En la primera parte, la afición no se hizo notar especialmente, pero comenzó a alzar su voz una vez iniciado el segundo tiempo.

Tras un 0-1 encajado en los primeros minutos del partido, la vuelta tras el descanso arrancó con un gol de los caspolinos. Ahí el graderío se levantó y gritó para animar al equipo local y no decayó el apoyo hasta el final del encuentro. Por su parte, la afición utrillense se hizo notar desde la grada que respalda los banquillos. Desde ahí animaron a sus jugadores, incluso durante los calentamientos de los suplentes.

A pesar del esfuerzo de los jugadores del C.D. Caspe, la fuerza del equipo rival pudo con ellos y los visitantes se adelantaron de nuevo en el marcador. El minuto 72 fue decisivo ya que tras ese segundo gol por parte del C.D. Utrillas, la portería del equipo local no pudo parar otros dos tantos más en pocos minutos. De este modo, terminó el partido con un marcador a 1-4.

Desde la grada no faltaron comentarios acerca de los intentos que habían tenido los azules y que no pudieron aprovechar. No obstante, los gritos de ánimo a sus jugadores y, especialmente, al portero, fueron los protagonistas en esa zona de Los Rosales.

Los mensajes de apoyo y festejo de la afición utrillense sobresalían en el graderío cuando su equipo les concedía buenos movimientos. Al sonido del pitido final, los aficionados caspolinos solo pudieron preguntarse entre sí qué había pasado, pues esta derrota les mantiene en puestos de descenso, mientras que el Utrillas C.D. ha logrado salir del lugar de peligro en la clasificación.

«Ha sido un partido muy disputado. La primera parte ha terminado a favor del C.D. Utrillas, pero respecto al segundo tiempo, hemos jugado muy bien, con dos ocasiones muy claras que, al no meter esos goles, nos ha penalizado dado que a continuación nuestro rival ha tenido tres ocasiones que no hemos podido defender«, valoró Manuel Piazuelo, presidente del equipo local de la Ciudad del Compromiso.

Por su parte, el entrenador de los jugadores visitantes, ‘Pitu’ Lerga, destacó la importancia del partido. Asimismo, reconoció que al inicio de la segunda parte el C.D. Caspe se mostró «muy fuerte y superior, pero supimos aguantar y volvimos a coger las riendas«. De este modo, los utrillenses han logrado salir de los puestos de descenso al final de la primera vuelta, mientras que los caspolinos tendrán que luchar por subir en la clasificación a la vuelta de la Navidad.

Esta última jornada previa al parón navideño contó también con un fin solidario. Ya que Los Rosales acogieron tres puestos de asociaciones, Manos Unidas, Cruz Roja y Cáritas, que estuvieron recaudando dinero vendiendo dulces, juguetes y otros artículos.