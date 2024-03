Calanda pone en funcionamiento la comunidad energética más grande de toda España

El Ayuntamiento de Calanda y Enel Green Power España, filial renovable de Endesa, han acordado la implantación y puesta en marcha de 1.000 KW en instalaciones fotovoltaicas para potenciar el autoconsumo colectivo con excedentes dentro de la localidad. Se trata de un proyecto en el que Consistorio y empresa llevan mucho tiempo dialogando y que se ratificó durante el último pleno ordinario celebrado este jueves.

Las dimensiones y la capacidad de esta comunidad energética la convierten, por el momento, en la más grande de toda España. La inversión de la empresa supera los 2,22 millones de euros -de los que el ayuntamiento aportará 247.000 euros más IVA– y la idea supone incluir placas solares en las cubiertas de todos los edificios municipales para la generación de energía renovable.

Este proyecto viene determinado por la adjudicación a Enel Green Power España del Concurso Público convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el desarrollo de

instalaciones de generación renovable a partir de los 1.200 MW de capacidad de acceso a la red de transporte de energía eléctrica en el Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 KV.

El alcalde de la localidad, Alberto Herrero, quiso a agradecer a Endesa por su compromiso con la localidad y aseguró que se trata de «el proyecto en el que más ilusión y empeño he puesto desde que llegué a la alcaldía porque este proyecto nos vuelve a distinguir como municipio referente también en la generación y consumo eléctrico de forma sostenible».

También la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calanda, Esperanza Moreno, afirmó que es un proyecto «diferenciador, innovador y sostenible con el medio ambiente y estamos muy contentos que Calanda sea el primer municipio que implanta este proyecto».

Cabe recordar que ese trata de un proyecto social que beneficiará a los vecinos que viven en la localidad. Según sus propios cálculos, serán más de 1.200 familias -prácticamente toda la totalidad del pueblo- podrán adherirse al programa. Así, si se alcanzara el máximo de potencia, los calandinos ahorrarían durante el primer año unos 160 euros en su factura eléctrica. Cuando la instalación esté en su máximo rendimiento, el ahorro podría ascender hasta los 350 años al año. Este ahorro se mantendría durante 25 años, tiempo máximo de vida útil que se estima a este tipo de instalaciones. En cuanto al ahorro para el gasto del Ayuntamiento, se estima que rondaría los más de 50.000 euros al año.

Por todo ello el Ayuntamiento de Calanda considera que se trata de «un proyecto referente desde el punto de vista social, energético, de medio ambiente y de reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera». Además, desde el consistorio aseguran que la empresa tiene prevista la celebración de varias reuniones para informar a los vecinos de como se va a llevar a cabo el proceso y facilitar al máximo su entrada dentro de este proyecto.

La oposición se mantiene a la espera

Por su parte, desde la oposición también se mostraron a favor de este proyecto aunque aprovecharon su intervención en el pleno para plasmar dudas sobre el proyecto. «No hay duda de que es un proyecto innovador«, comenzó la portavoz Victoria Sánchez, que incidió en que el ahorro al que se refirió el alcalde solo será posible si todas las familias de la localidad se ven involucradas. «Si la gente no está convencida y no se apunta no se colocarán el máximo de placas solares y no tendremos todo ese ahorro«, sentenció la socialista. No obstante desde el PSOE decidieron abstenerse aunque aseguran mantenerse a la espera de ver como se desarrollan las sucesivas reuniones para ver como se lleva a cabo el proyecto.

El convenio de colaboración se aprobó con 8 votos a favor del PP y 2 abstenciones del PSOE ya que el concejal José Ángel Galve Gasión no asistió a la sesión por motivos personales.