Calanda presenta el cartel de la Feria Taurina del Pilar con festejos el 10 y 12 de octubre

Vuelven los toros a Calanda tras un 2020 en blanco por la pandemia, y lo harán los días 10 y 12 de octubre con motivo de la Feria del Pilar. Este regreso, «además de devolver un festejo querido en el pueblo», según su alcalde, es «una forma de apoyar al sector que también incluye a ganaderías y que ha sido de los afectados por la crisis».

El día 10 habrá un festejo de rejones a cargo de Sergio Domínguez y Pablo Donat. Las reses las pondrá la ganadería local Colomer Hermanos. El día 12, los toros de la corrida serán de la madrileña Ganadería Montealto y se ocuparán de lidiarlos los diestros Salvador Cortés, Damián Castaño y el aragonés, Imanol Sánchez. «En los últimos años en la tauromaquia apenas hay diferencia de nombres entre carteles actuales y los de hace años. Pensamos que hay que dar paso a gente que empieza combinando con los veteranos, es una fórmula que nos ha funcionado en Calanda y que no la vamos a cambiar», dijo Pablo Colomer, que es uno de los ganaderos y también uno de los empresarios del festejo con Ruedolé. «Es una doble responsabilidad la que tenemos este año, esperamos brindar dos grandes tardes», añadió.

Respecto al cartel, destacaron a Cortés como la figura de la corrida, a Castaño como el torero «que va cogiendo el vuelo» y a Imanol Sánchez, como el de la tierra, «algo que no siempre es sencillo de conseguir». Además, «Imanol siempre triunfa allá dónde va, así que nos dará una buena tarde», dijeron. Lo mismo en la tarde de rejones, una tarde con una pareja que combina la veteranía de Sergio Domínguez con la juventud de Pablo Donat que se abre paso.

Imanol Sánchez estuvo este viernes en Calanda en la presentación del cartel. Vuelve a la villa donde ya actuó como novillero. «Hace diez años de aquello y tengo muchísimas ganas de volver a actuar en mi tierra y además en este territorio al que tanto cariño le he cogido, sobre todo, después del programa que hice junto a Carlos Pauner», dijo. Sánchez, destacó que, contra todo pronóstico esta temporada ha sido de las más fructíferas en su caso. «Si Zaragoza no cambia de idea, cerraré la temporada en Calanda que al final ha sido para mí la que más he toreado y tener estas oportunidades es importante para seguir creciendo en la profesión», concluyó.

Se hizo hincapié en la presentación el hecho de que Calanda apueste por celebrar su feria y que Zaragoza no lo haya considerado. «Hemos tratado de apoyar a los sectores más perjudicados por la pandemia y desde el Ayuntamiento considerábamos que también había que hacerlo con el taurino y las ganaderías de reses bravas», apuntó el alcalde, Alberto Herrero. Él mismo se encargó de dar las novedades con las que regresa la Feria del Pilar.

El cartel de la Feria del Pilar de Calanda 2021. / B. Severino

Novedades de la Feria: Horarios y homenajes

Una de las novedades es el horario y ambos festejos se celebrarán a las 17.00 y no a las 16.30 como es tradicional. El motivo es que este año hay menos actividades programadas por las fiestas y «no es necesario ajustar tanto los horarios en un día en el que se come en familia». La otra novedad son los homenajes que se celebrarán el 12, el día del Pilar. Uno de ellos será para el fallecido Ignacio Zorita, «empresario muy querido y que durante años trajo a Calanda a primeras espadas y tardes estupendas de toros». Su hijo Raúl Zorita estará presente en la tarde en la que se descubrirá una placa en el tendido sombra del plaza de toros. El otro homenajeado, y presente este viernes en la Casa de Cultura, es Miguel Portolés. «Es una persona ejemplar, calandino de pro y experto en el mundo de los toros. El mejor homenaje es que presida la corrida del día 12«, concluyó Herrero.

La venta anticipada de abonos y entradas se llevará a cabo a partir del 1 de octubre entre los locales de Interpeñas y de la Peña Taurina.