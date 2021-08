Capital Energy asegura que irá «más allá de la exigencia legal» y creará empleo «local y estable de calidad»

La empresa promotora de 4 parques eólicos con 84 aerogeneradores en la comarca del Matarraña, Green Capital Energy, así como en varias localidades vecinas del Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe, cumplirá, no solo lo que la legalidad vigente le exija, si no que irá «más allá» . Así se desprende de lo manifestado en los últimos días por fuentes de la propia empresa tras conocer la reacción de los ayuntamientos afectados tras la notificación que Capital Energy hizo a todos los ayuntamientos en los que quiere impulsar la instalación de los parques eólicos el pasado 9 de agosto.

Fuentes de la empresa subrayaron que, «están obligados» por la legalidad actual a un cumplimiento de plazos en la tramitación de los proyectos. Respecto a la exigencia de la práctica totalidad de ayuntamientos del Matarraña de una moratoria de 2 años a todos los proyectos eólicos, desde la empresa manifestaron que «no compete» a ellos valorar una petición de moratoria que tendría que ser aprobada por las administraciones. Pusieron de manifiesto que la opinión vecinal en el Matarraña y el Bajo Aragón «es diversa» respecto al desarrollo de los parques eólicos, como, a su juicio, «demuestra la consulta de Valdealgorfa» y con el apoyo a los proyectos de Maella. Recordaron que el propio consistorio valdealgorfano «no ha expresado», por el momento, su oposición al proyecto de Capital Energy.

Por todo ello subrayaron su voluntad de «escuchar y atender» aquellas reclamaciones «razonables y coherentes» de asociaciones vecinales, ayuntamientos y cualquier otro colectivo y recordaron que así lo «han hecho» en otras regiones donde han incorporado, añaden, dichas sugerencias al diseño de sus proyectos. Subrayaron que, de salir adelante su proyecto, la energía tendría como destino tanto el propio territorio como comarcas y provincias vecinas «en función de la demanda». Capital Energy confirmó que el informe de impacto ambiental podrá conocerse durante la salida a información pública de estos proyectos.

Desde la empresa recordaron su voluntad de «crear empleo local estable y de calidad». Asimismo, y a través del «efecto tractor» de su actividad, Capital Energy realiza, explicaron, «importantes inversiones en las regiones en las que está presente» y sus instalaciones generan también aportaciones fiscales relevantes para el crecimiento económico de las localidades en las que se encuentran. Añadieron que, en cuanto a la afección del patrimonio «realizan prospecciones» arqueológicas y, en caso de detectarse restos de valor, se proponen las medidas pertinentes, que pueden ir desde el vallado y señalización de los mismos a, incluso, cambios en la ubicación de las instalaciones para no afectar a la riqueza cultural de la región.

Respecto a si consideraron retirar alguno de los proyectos encima de la mesa debido a la «oposición» que suscita en varios municipios, las mismas fuentes de la empresa no contemplaron, en este momento, desestimar ninguna de las propuestas y se remitieron a la decisión que puedan tomar, tanto Gobierno de Aragón como Ministerio de Transición Ecológica. Manifestaron que «las administraciones son absolutamente garantistas y que no van a permitir que se lleve a término ningún proyecto que no sea viable. En este sentido, la presentación de varias propuestas es, en sí misma, una buena noticia», añadieron, «para Aragón, porque saldrán adelante las más competitivas. Vamos a seguir a la espera de obtener la luz verde de Miteco -Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico- y del Gobierno de Aragón y, si estos determinaran que los proyectos cumplen los requisitos estipulados y son beneficiosos para el territorio y sus gentes, confirmaron que seguirán adelante, incorporando, si fuera preciso las alegaciones razonables y coherentes», añadieron.

Todo ello, cabe recordar, después de que la totalidad de los ayuntamientos de la comarca del Matarraña, afectados por alguno de los proyectos eólicos, tanto de Capital Energy, como de Forestalia, así como municipios indirectamente afectados o del resto de la comarca, exigiesen una moratoria de, al menos, 2 años al Gobierno de Aragón y al Estado para discutir y planificar el establecimiento de las centrales eólicas y solares en el territorio. La institución comarcal, de igual modo, aprobó por unanimidad de PSOE, PAR, PP y CHA, solicitar dicha moratoria. A esta reivindicación, en bloque, se añade una peticion de ordenación del territorio y planificación del mapa energético así como autonomía municipal y no declaración de Interés Público de estos proyectos.

Asimismo, todos los municipios afectados, en este caso, por el parque eólico Argestes rechazaron, en bloque, acoger parques eólicos en sus términos municipales. Se trata de los municipios de La Fresneda, Ráfales, Fórnoles y La Portellada. Este último municipio celebró a principios de este año una consulta popular en la que buena parte de sus habitantes se posicionaron «en contra» de acoger parques eólicos. Por su parte Fórnoles manifestó su «preocupación» tras dar a conocer que está trabajando en un camping naturista, único en Aragón, y que crearía hasta 7 puestos de trabajo. Los 4 parques eólicos propuestos por la empresa Capital Energy -Argestes, Céfiro, Arlo y Paucali- tendrían una potencia total de 504 megavatios y afectarían directamente a las localidades de: La Fresneda, Ráfales, Fórnoles, La Portellada, Valjunquera, Valdeltormo, Valdealgorfa, Mazaleón, Maella y Fabara. Asimismo, las líneas de evacuación y demás infraestructura afectaría a municipios vecinos como Torrecilla de Alcañiz, Belmonte de San José, La Codoñera y Alcañiz.