Carlos Magallón debuta con un brillante séptimo puesto en el Mundial sub-17 de Halterofilia

Carlos Magallón ya puede decir que está entre los mejores halterófilos juveniles del mundo. El deportista alcañizano protagonizó en la noche de este sábado un estreno sobresaliente en el Campeonato del Mundo sub-17 de Halterofilia, disputado en Cali (Colombia), donde finalizó en una meritoria séptima posición en la categoría de más de 94 kilos.

El deportista bajoaragonés completó un concurso impecable. Con un total olímpico de 290 kilos, 130 en arrancada y 160 en dos tiempos, Magallón cumplió con creces el objetivo con el que viajaba a Sudamérica: disfrutar de la experiencia, representar a España y Alcañiz y pelear por un puesto entre los ocho mejores del planeta.

La clasificación mundialista llegó apenas dos meses después de conseguir la mínima en el Campeonato de España celebrado en Alcañiz, donde levantó 271 kilos ante su familia y sus vecinos. Desde entonces, Magallón había intensificado su preparación entre Zaragoza y Alcañiz con la vista puesta en una cita que suponía el mayor reto de su todavía joven carrera. La respuesta sobre la tarima fue inmejorable.

Seis de seis para confirmar su progresión

El concurso del alcañizano destacó por su regularidad y sangre fría. En la modalidad de arrancada (snatch), Carlos Magallón fue el cuarto competidor en salir a la plataforma. Con su padre grabando desde la grada, abrió el campeonato levantando con solvencia 120 kilos. Después superó los 125 y culminó una serie perfecta al completar también los 130 kilos en su tercer intento, siempre siguiendo las indicaciones de su entrenador, que le animaba a “buscar altura".

Magallón en el turno del dos tiem8pos (clean & jerk) / LC

Tras el descanso llegó el turno del dos tiempos (clean & jerk), donde volvió a firmar una actuación sin errores. Comenzó con un primer levantamiento válido de 149 kilos, continuó con 155 y cerró su participación elevando 160 kilos, un registro celebrado con euforia por el propio Magallón y la expedición española. El pleno de seis levantamientos válidos le permitió alcanzar un total olímpico de 290 kilos y asegurar la séptima posición final.

A un paso del sexto puesto y mejor español

El resultado adquiere aún más valor al analizar la clasificación definitiva. Magallón se quedó a tan solo un kilo del mexicano Pedro Jaras Ruiz, sexto con 291 kilos, y fue el mejor representante español de la categoría. El otro integrante del equipo nacional, Adrián Franco Montalbán, concluyó octavo con un total de 264 kilos, tras levantar 124 kilos en arrancada y 140 en dos tiempos.

El podio estuvo dominado por los halterófilos del este de Europa. El georgiano Nikoloz Kurtanidze se proclamó campeón del mundo con un total de 338 kilos, seguido por su compatriota Khvicha Kitsmaridze, con 337, mientras que el polaco Kacper Piech completó el podio con 333.

La celebración de Carlos Magallón tras levantar 160 kilos / LC

Un debut para mirar al futuro

Antes de viajar a Colombia, Carlos Magallón había insistido en que no quería obsesionarse con las medallas. Su objetivo era disfrutar del debut mundialista y comprobar su nivel frente a los mejores levantadores juveniles del mundo. El resultado demuestra que aquella prudencia escondía un enorme potencial competitivo.

Con solo 17 años, el alcañizano suma ya récords autonómicos, medallas nacionales y un séptimo puesto mundial que confirma su progresión y le sitúa entre las grandes promesas de la halterofilia española. Su estreno internacional deja, además, una imagen difícil de olvidar: la de un deportista que no falló ni un solo levantamiento en el escenario más exigente de su carrera y que regresa de Colombia con la certeza de que el futuro le reserva desafíos todavía mayores.