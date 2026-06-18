Carlota Gasión firma en Valencia la mejor marca española del año en 600 metros

La joven atleta alcorisana Carlota Gasión volvió a demostrar su enorme proyección deportiva al imponerse en la prueba de 600 metros del primer Meeting 42K, disputado este miércoles en Valencia.

La corredora del Pre Elite Team cruzó la meta con un extraordinario registro de 1:31.89, una marca que la convierte en la mejor española del año en categoría sub-16 y la sitúa como la cuarta atleta nacional de todos los tiempos en esta distancia. Además, el tiempo conseguido en las pistas del Turia la coloca en una posición destacada a nivel internacional, ocupando actualmente la sexta plaza del ranking mundial sub-18.

Gasión acudió a la cita valenciana con el objetivo de acercarse al récord de España sub-16, actualmente en posesión de la también aragonesa Mireya Arnedillo. La atleta mantuvo un ritmo de récord durante gran parte de la carrera y llegó a los 500 metros con opciones reales de conseguirlo. Sin embargo, el esfuerzo realizado acabó pasando factura en la recta final y terminó quedándo a apenas un segundo de la histórica marca nacional.

Pese a ello, las sensaciones tras la prueba fueron muy positivas. “Estoy muy contenta. Me quedé a muy poco del récord, así que estoy muy satisfecha con el resultado y con las sensaciones”, explicó la alcorisana tras la competición. Gasión también destacó el ambiente vivido durante la jornada en Valencia. “El meeting estuvo muy bien, había mucho ambiente, sobre todo al final de la tarde. Las carreras estuvieron muy igualadas y muchas se decidieron en los últimos metros. Fue muy emocionante y me encantó la experiencia”, concluyó.

Presencia destacada del Pre Elite Team

La actuación de Gasión no fue la única representación destacada del Pre Elite Team en el Meeting 42K. Otros dos atletas del club lograron plaza para competir en una de las citas más importantes del calendario nacional.

En la prueba de 800 metros, Raúl García desempeñó una destacada labor como liebre, marcando un exigente paso de 54.5 segundos en los primeros 400 metros y contribuyendo al triunfo del madrileño Martín Márquez, que se impuso en la serie con un tiempo de 1:52.46.

Por su parte, Hamza El Amraouy participó en los 1.500 metros tras conseguir una plaza de última hora. El atleta intentó seguir desde el inicio un ritmo muy exigente, por encima de sus posibilidades habituales, una apuesta valiente que terminó pagando en el tramo final de la carrera y que le impidió lograr una mejor marca personal.

La actuación conjunta de los tres deportistas confirma el gran momento de forma que atraviesa el Pre Elite Team y refuerza el papel de Carlota Gasión como una de las grandes promesas del atletismo aragonés y nacional.